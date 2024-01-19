جومانا مراد: أنا روحي مصرية.. ومش قادرة أخرج منها

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد، تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة، مشيرة إلى أن عشقها الكبير لمصر، مشددة على أنها بعد بداية مسيرتها الفنية في سوريا، وطالما كانت تحلم بالعمل في مصر، معقبة: "كان حلم من أحلامي إني أجي مصر.. والموضوع كان صدفة".

وقالت جومانا مراد، خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :" أنا روحي مصرية ولو خرجت منها بكون مش قادرة.. لا يمكنني الحياة خارج مصر".

وتحدثت جومانا مراد، عن الفن، قائلة إن المرأة مظلومة كثيرًا في السينما العربية، وخاصة في ظل تراجع البطولات المطلقة للسيدات.