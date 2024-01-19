عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جومانا مراد: أنا روحي مصرية.. ومش قادرة أخرج منها

جومانا مراد
جومانا مراد

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد، تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة، مشيرة إلى أن عشقها الكبير لمصر، مشددة على أنها بعد بداية مسيرتها الفنية في سوريا، وطالما كانت تحلم بالعمل في مصر، معقبة: "كان حلم من أحلامي إني أجي مصر.. والموضوع كان صدفة".

txt

الفرق كبير.. شاهد جومانا مراد ترتدي فستان سلمي أبو ضيف وتشعل السوشيال ميديا

وقالت جومانا مراد، خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :" أنا روحي مصرية ولو خرجت منها بكون مش قادرة.. لا يمكنني الحياة خارج مصر".

وتحدثت جومانا مراد، عن الفن، قائلة إن المرأة مظلومة كثيرًا في السينما العربية، وخاصة في ظل تراجع البطولات المطلقة للسيدات.

جومانا مراد الفنانة السورية خالد أبو بكر فستان سلمي ابو ضيف علام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

بـ200 ألف جنيه.. جومانا مراد تعيد ارتداء فستان سلمى أبو ضيف

ترشيحاتنا

بدون وفيات.. كواليس 120 دقيقة حريق في سطح فندق شهير بالدقي

ما هو دور البورصة المصرية للسلع؟.. مساعد أول وزير التموين يجيب

قبل غلقه.. رابط التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة التيرم الثاني

احذر.. هاتفك قد ينفجر بسبب هذه الأشياء

جومانا مراد: أنا روحي مصرية.. ومش قادرة أخرج منها

الطفل الفلسطيني عبد الله: «حاسس بأمان في مصر.. ونفسي أسلم على الرئيس السيسي»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

فيديو

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ