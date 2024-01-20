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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

البرلمان ينظر لأصحاب العين الواحدة ومرضى السرطان.. نواب يطالبون استخراج كارت الخدمات المتكاملة لهم أسوة بذوي الهمم

مجلس النواب
مجلس النواب

مطالبة برلمانية بإدراج فئات جديدة ضمن المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة

 

النائبة منى عمر تطالب بضم أصحاب العين الواحدة لنسبة الـ 5%

 

نشوى الشريف تطالب إستخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان أسوة بذوي الهمم

 

 

طالب أعضاء مجلس النواب المصري، بضرورة إدراج فئات جديدة ضمن المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة واصداره لهم.

 

البداية كانت مع النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، والتي تقدمت بطلب إحاطة بخصوص إدراج فاقدي البصر بعين واحدة ضمن حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.

 

وقالت عمر في تصريحات خاصة إلى “صدى البلد” أن هذه الفئة كانت ضمن المدرجين للاستفادة من كارت الخدمات المتكاملة، ولكن بعد إعادة تقييم من وزارة التضامن الاجتماعي، تم استبعادهم.

 


وأردفت:" هذه الفئة تم استبعاده أيضا من نسبة الـ5% (المخصصة لذوي الإعاقة)، وهو ما حرمهم من المزايا التي أوردها القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بحقوق ذوي الهمم، مثل توفير مزيد من فرص العمل بكافة المنشآت، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم، وحماية حقوقهم المقرّرة دستوريًا، وغير ذلك من الخدمات، وهو ما أضر بهم.

 

وأكدت عضو مجلس النواب أن طلبها، جاء بهدف حث وزارة التضامن على اعتبار فاقدي العين الواحدة بمثابة معاقين، وإعادة إدراجهم ضمن مستحقي بطاقة الخدمات المتكاملة، مراعاة لحالتهم وظروفهم الصحية، خاصة أن الإعاقة البصرية تسبب لهم العديد من المشكلات في حياتهم، أبرزها صعوبة الالتحاق بفرص عمل مناسبة.

 

وأعلنت عمر مناقشة طلبها داخل لجنة التضامن بمجلس النواب، الأحد الماضي برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، موضحة أن ممثلي وزارة التضامن أعلنوا تشكيل الوزارة لجنة مشتركة مع وزارة الصحة، طبقا للتوصيات التي جاءت بنهاية الاجتماع من اللجنة، لبحث إمكانية  التنفيذ.

 

وأشارت إلى أن الأمر يستلزم اجراء تعديل تشريعي في القانون رقم ١٠لسنة ٢٠١٨ لتحديد الخدمات المقدمة لكل نوع ودرجة إعاقة.

 

على الجانب الأخر تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة، للمسشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزارء، ووزيري الصحة والتضامن، لإستخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان أسوة بذوي الهمم.

 

وقالت الشريف في تصريحاتها لـ “صدى البلد” إن مصر تسجل ما يقرب من 150 ألف حالة أورام جديدة سنوياً، ومن المتوقع أن يصل العدد من 250 إلى 300 ألف مصاب جديد سنوياً في عام 2050.


وطالبت باستخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان نظرا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة .

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

 

يمكن الكارت حامله الحصول على مزايا عدة أبرزها:

-الجمع بين معاشين

-الدمج في المدارس والجامعات

-التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين

-الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات

-الإعفاء من الضرائب

-الحصول على سكن حكومي مناسب

-الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية

-الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات

-الاستفادة من الكشف المجاني في المستشفيات

-الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية

-مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية

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البرلمان ينظر لأصحاب العين الواحدة ومرضى السرطان.. نواب يطالبون استخراج كارت الخدمات المتكاملة لهم أسوة بذوي الهمم

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