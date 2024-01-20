عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات| الاحتلال يهين المعتقلين في غزة.. الحوثيون يحتجزون 1800 امرأة .. وحرب شاملة بين الناتو وروسيا خلال عقدين

صحف الإمارات
صحف الإمارات

محمد بن راشد يعتمد تعيينات في دوائر حكومة دبي
الأمم المتحدة: إسرائيل تهين المعتقلين في غزة
جونسون: انتخاب ترامب مجددا قد يكون "بالضبط ما يحتاجه العالم"
الناتو محذّراً: حرب شاملة مع روسيا خلال عقدين
رئيس الإمارات: الحوار لإيجاد حلول للأزمة الأوكرانية
شكوى جنائية من سويسرا ضد هرتسوج
الحكومة اليمنية: 1800 امرأة في معتقلات «الحوثي»
أطول انقطاع للاتصالات في غزة يدخل يومه الثامن

 

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

محليًا ذكرت صحيفة "البيان"، أن اعتمد نائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد مجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي.

وأعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تعيين ‏الدكتور سيف غانم السويدي، مديراً عاماً لمحاكم دبي، وتعيين عائشة عبدالله ميران، مديراً عاماً لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

كما أعلن تعيين ‏محمد عبدالله لنجاوي، مديراً عاماً لهيئة دبي للطيران المدني، و‏تكليف مروان أحمد بن غليطة، بمهام مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، بالإضافة إلى مهام وظيفته الحالية كمدير تنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.

أما صحيفة "الخليج"، فذكرت أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد خلال اتصال مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موقف الإمارات الداعي إلى الحوار لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، مشدداً على حرص الدولة على دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

وبشأن تطورات الحرب الإسرائيلية في غزة، قالت صحيفة "البيان"، إن مسؤولًا في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اتهم إسرائيل بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في غزة، قائلاً إنه التقى رجالاً احتجزوا لأسابيع، وتعرضوا للضرب وتعصيب الأعين، كما أطلق سراح بعضهم وهم يرتدون الحفاضات.

ومن صحيفة "الخليج"، أكد ممثلو الادعاء في سويسرا، أمس الجمعة، أنه تم تلقي شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأفادت "الاتحاد" بأن موقع «نتبلوكس» الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم أظهر أن انقطاع الاتصالات شبه الكامل في قطاع غزة قد تجاوز الآن أسبوعاً واحداً بعد 168 ساعة.

عربيًا، قالت صحيفة "الاتحاد"، إن الحكومة اليمنية أكدت أن عدد النساء المحتجزات قسراً في معتقلات جماعة الحوثي بلغ نحو 1800 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، مطالبة المجتمع الدولي بملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قال في عموده الإسبوعي بصحيفة "ديلي ميل"، إن فترة رئاسية جديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يمكن أن تكون هي "بالضبط ما يحتاجه العالم".

وسخر جونسون من حالة القلق على المستوى الدولي من فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر.

وأضاف أنه إذا دعم ترامب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فإن قيادته المتجددة "يمكن أن تكون فوزاً كبيراً للعالم".

ونقلت أيضًا أن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، حذّر  من احتمال اتساع الحرب الروسية الأوكرانية، لتضم دولاً مجاورة، بالتزامن مع تحذير آخر، أطلقه مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي، حول إمكانية نشوب حرب شاملة للناتو مع روسيا خلال العقدين المقبلين.

أما صحيفة "الإمارات اليوم"، فذكرت أن الأميرين أندرو وهاري، وكلاهما منسحبان من العائلة الملكية البريطانية، فقد دورهما كبديلين محتملين للملك تشارلز الثالث أو "مستشارَي دولة" في حالة الغياب والمرض، بموجب قانون يعود تاريخه إلى نهاية عام 2022 أُقرّ من دون إثارة أي ضجة.

ظهر هذا البروتوكول في وقت بات الملك والأميرة كيت في حالة انكفاء قسري بسبب مشكلات صحية، تماماً مثل ولي العهد الأمير وليام الذي يهتم بزوجته في المستشفى بعد العملية الجراحية التي خضعت لها أخيراً.

الصحف الإماراتية محمد بن راشد دبي غزة ارتكاب جرائم حرب الامارات الناتو روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

حَلّ لمن عجز عن قراءة سورة البقرة كاملة يوميا.. عليك بـ5 أمور

جورجينا تثير ضجة بتوب قصير أبرز أنوثتها .. صور

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

اِنت هتقارن ميدو بمحمد صلاح | فاروق جعفر : عيب يا طولان

تلبية لدعوة السيسي.. رئيس الصومال يصل إلى مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

بحماس كبير.. كهربا ينتظم في مران منتخب مصر

سفن بريطانية.. اصطدام بحري في ميناء بحريني

نشرة المرأة و الصحة| الفرق بين معدل ضربات القلب والنبضات.. لماذا تشعر عيناك بالبكاء في الشتاء؟

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

بسبب عاصفة شتوية شديدة.. تعبئة لـ جيش إسبانيا على طرق السفر

استعدادات مكثفة لإجراءات انتخابات نقابة المحامين|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مخيفة.. لن تتوقع ماذا حدث لـ طائرة أثناء تحليقها في الهواء

حالة رعب.. كائن غريب على متن طائرة أسيوية|لن تتوقع ماذا وجدوا

حبس راكب في مرحاض طائرة هندية.. ماذا حدث له؟

مقطع فيديو لـ تمساح يتجول في بلدة عربية .. ما القصة؟

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ