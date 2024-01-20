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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الري: التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية

صدى البلد

استقبل  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري عدداً من  قيادات وممثلي الجهات الأمنية ، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والجهات الأمنية في إزالة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية ، ومناقشة تطوير إجراءات تحرير محاضر المخالفات .

وأكد الدكتور سويلم أن أجهزه الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية ، وذلك بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة إزالة التعديات في مهدها ، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى و اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فورى وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .

ووجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة بالتواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات على كافة المستويات وبشكل لامركزي يحقق سرعة وفاعلية التعامل مع التعديات ، وتمكين مهندسي هندسات الرى من التعامل السريع مع أي تعدى وحسمه في المهد .

كما وجه  بالاستمرار في تحصيل تكلفة أعمال الإزلالات التي تقوم بها أجهزة الدولة من المخالفين ، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدي بعد إزالته .

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