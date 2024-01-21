شريف عجمي: الصادرات المصرية زادت بنسبة 10% لأفريقيا خلال 11 شهرا

أكد المهندس شريف عجمي، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن ملف الإستيراد لأفريقيا، هو هام للدولة المصرية، مشيرا إلى أن التعاون مع إفريقيا لا بد أن يصل لقمته خلال الفترة الحالية، خاصة بعد الأوضاع الإقتصادية العالمية.

وقال شريف عجمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية الممصرية"، أن عدد من دول القارة الأفريقية لها اهتمامات خاصة، مؤكددا أن حجم التجارة داخل القارة الأفريقية تريليون و 132 مليار دولار مع دول العالم.

وتابع نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان الدولة المصرية اهتمت بالإٍستثمار في قطاعات غير البترول منها الحديد والصلب والمواد الغذاٍئية، والكيماوية.

خلال 11 شهرا

وأشار شريف عجمي إلى أن الصادرات المصرية زادت بنسبة 10% لأفريقيا خلال 11 شهرا.