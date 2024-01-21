محافظ الدقهلية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الأحد سير امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" الفصل الدراسي الأول 2024 بلجان مدرسة قولنجيل بالمنصورة والتي تضم عدد 8 لجان بإجمالي عدد طلاب 147 طالب وطالبة.



جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.



وصرح " المحافظ " بأنه ولأول مرة بالدقهلية يتم أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكيلت لمنع تسريب الامتحانات وتوفيرا للوقت والجهد وهو ما يصب في مصلحة الطلاب.



وقال " مختار " إنه لم يتم رصد أي حالات تسريب للامتحانات بالدقهلية منذ انطلاقها وهناك متابعة دقيقة للجان لمنع حالات الغش من قبل غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والمراقبين العموم ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي حالات غش من قبل مديرية التربية والتعليم.



وأوضح " المحافظ " بأن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم تأدية الامتحانات للفصل الدراسي الاول 2024 هم 110 الف طالب وطالبه تقريباً يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 617 لجنة علي مستوي المحافظة.



وثمن " مختار " دور وزارة التربية والتعليم وعلي رأسها الدكتور رضا حجازي علي دعمها الكامل لتطوير العملية التعليمية والتنظيم الجيد والاستعداد التام لضمان سير الامتحانات في جميع المراحل التعليمية علي مستوي الجمهورية ، مشيداً بدور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية في التنظيم والاستعداد الجيد.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام تم وضعها من داخل الكتاب المدرسي لتكون في متناول جميع الطلاب وتم توزيع البوكيلت علي الطلاب مباشرة من داخل ظروف مغلقه، وتنقسم امتحانات الشهادة الإعدادية إلي اعدادي عام وتضم 108 الف و 332 طالب وطالبة بعدد 596 لجنة ، وإعدادي مهني وتضم 1,600 طالب وطالبة بعدد 15 لجنة ، بالإضافة إلي لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 62 طالب وطالبة بعدد 5 لجان ، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 4 طلاب .

FB_IMG_1705838616771

FB_IMG_1705838614303

FB_IMG_1705838611152

FB_IMG_1705838608652

FB_IMG_1705838605702