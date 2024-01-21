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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة لتتويجه بذهبية كأس العالم

صدى البلد

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للدكتور عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، والمنتخب المصري للناشئين لسلاح سيف المبارزة، بعد تتويجه بذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئين "تحت 20 سنة”، المقامة بالبحرين في الفترة من 20 حتى 21 يناير 2024.

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بتتويج المنتخب المصري بالميدالية الذهبية، مؤكدا أن الاتحاد المصري للسلاح يقوم بطفرة كبيرة في تطوير السلاح في مصر، حيث حافظ المنتخب المصري على صدارته وتفوقه على العالم أجمع، وعلى صدارة ترتيب العالم برصيد 370 نقطة، متفوقا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي جاء في المركز الثاني برصيد 334 نقطة، وفي المركز الثالث المنتخب الإيطالي برصيد 332 نقطة.

وأكد أن الدولة المصرية تساند جميع الاتحادات المصرية وابطالها الرياضيين من اجل المنافسة على البطولات الدولية والمنافسة عالميا، وأيضا من اجل إعداد جيل من الشباب الرياضي للمنافسة في دورات الألعاب الأولمبية المختلفة والحصول على ميداليات اولمبية.

وحقق منتخبنا الوطني الميدالية الذهبية عقب فوزه في دور النهائي على منتخب كازاخستان، حيث تأهل المنتخب مباشرًة لدور ربع النهائي ثم تغلب على منتخب السعودية بنتيجة 45-18، ليواجه المنتخب البريطاني في دور نصف النهائي ويتغلب عليه بنتيجة 45-31، ليصل للدور النهائي ويتوج بالميدالية الذهبية.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من:" محمد ياسين ومحمود السيد ويوسف شامل وإسلام أسامة".

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