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برلمان

رئيس برلمانية حماة الوطن : نعيش ثورة تكنولوجية هائلة

أيمن عبد المحسن
أيمن عبد المحسن

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أننا نعيش ثورة تكنولوجية هائلة وأصبحت جزء من حياتنا وساهمت في تربية أبناءنا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

وقال عضو مجلس الشيوخ: ندفع أغلى الأثمان، وقليل يحتاط من مفاسد هذه التكتنولوجيا، مشيرا إلى أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مصدر للترفيه بينما تساهم في النمو الاقتصادي لمصر.

وأوضح النائب، أن التقديرات تشير إلى أن حجم عائدات صناعة التكنولوجيا في العالم تقدر بـ177 مليار دولار، وتنامى هذه الرقم بعد كورونا حتى وصل إلى 200 مليار دولار، قائلا: وتشير التوقعات أن تصل لأكثر من 225 مليار دولار سنويا.

ووجه رئيس برلمانية حماة الوطن سؤالا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أين نصيب مصر من هذه الصناعة الضخمة؟

وقال النائب أيمن عبد المحسن: يجب أن تكون هناك صناعة وطنية مصرية وتشير إلى الرموز الثقافية والتاريخية بعيدا عن المؤثرات الخارجية غير محمودة العواقب.

وأعلن موافقة حزب حماة الوطن، على توصيات الدراسة، مطالبا بوضع آليات للإشراف والمراقبة على الألعاب الإلكترونية.

ثورة تكنولوجية هائلة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الإلعاب الإلكترونية اللواء أيمن عبد المحسن النمو الاقتصادي

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