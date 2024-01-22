مصرع شخصين في حادث تحطّم طائرة روسية شمال شرق أفغانستان

أذاعت فضائية يورونيوز عربي، لقطات يظهر من خلالها، إعلان حركة طالبان الأفغانية، اليوم ، أن شخصين لقيا حتفهما بعد تحطم طائرة روسية خاصة تقل ستة أشخاص في أفغانستان.

وكانت وكالة "روسافياتسيا" المعنية بمراقبة الملاحة الجوية الروسية أفادت في بيان أنه "في ليل السبت.. انقطع الاتصال بطائرة فالكون 10 مسجّلة في سجّلات الدولة للطائرات المدنية للاتحاد الروسي واختفى أثرها عن شاشات المراقبة، فيما كانت في المجال الجوّي الأفغاني".

المنطقة الريفية النائية

وتم إنقاذ أربعة أشخاص في منطقة جبلية بمقاطعة بدخشان، على بعد حوالي 250 كيلومتراً (155 ميلاً) شمال شرق العاصمة الأفغانية كابول، بعد إرسال فرق إنقاذ إلى المنطقة الريفية النائية .