صحف الامارات| معارك غزة تؤجج خلافات مجلس الحرب في إسرائيل.. وحراك دولي على خط الأزمة الرئاسية بلبنان

-رئيس الامارات يترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة «أدنوك»

-رفع حالة القوة القاهرة عن أكبر حقل نفطي في ليبيا

-قصف إسرائيلي على خان يونس وعائلات الرهائن تدعو إلى اتفاق

-قتيلان جراء تحطم طائرة في أفغانستان

-ديسانتيس ينسحب.. وترامب وهيلي يتنافسان على ترشيح الجمهوريين

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أشارت صحيفة الاتحاد إلى تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن دولة الإمارات مستمرة في خططها بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والمتكاملة؛ مضيفاً أن الدولة ماضية في تطوير قدراتها وخبراتها وتنويعهما في قطاع الطاقة كونه العمود الفقري لجهود التنمية وخططها مع التركيز بشكل متزامن على الاستدامة وخفض الانبعاثات.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة « أدنوك» السنوي الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي.



عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الخليج بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الأحد، رفع «القوة القاهرة» واستئناف الإنتاج في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط في البلاد، بعدما أغلقه معتصمون منذ مطلع الشهر الجاري، فيما أقرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد ميزانيتها لهذا العام، وسط خلافات مع المجلس الرئاسي ومؤسسات أخرى قائمة في طرابلس.



وقالت مؤسسة النفط في بيان مقتضب برفع «القوة القاهرة عن حقل الشرارة اعتباراً من الأحد».



قالت صحيفة البيان إن الأسبوع الفائت في لبنان أقفل على معلومات مفادها أن اللجنة الخماسية، العربية والدولية، تعمل على إنقاذ الاستحقاق الرئاسي، الذي حل في 31 أكتوبر 2022، ولم يُنجز حتى الآن، وذلك من خلال اجتماع ستعقده قريباً، بهدف توحيد الموقف حيال مواصفات الرئيس الجديد.

ووسط كلام عن أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغط لإتمام الاستحقاق الرئاسي تحركت جهات دبلوماسية متعددة على الخط اللبناني، في موازاة التحضير لعقد اجتماع خماسي، يتم خلاله البحث في تحديد مواصفات الرئيس بدون تسميته وإبلاغ اللبنانيين بهذه المواصفات، وفق تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان».

وكشفت مصادر متابعة لـ«البيان» أن العواصم المعنية تجري اتصالات في ما بينها، بعيداً من الأضواء، ستتوج بلقاء بين ممثلي «الخماسي» قبل أن يعود لودريان إلى بيروت، وأن ثمة ما «يطبخ» خارجياً، لتفعيل الاستحقاق الرئاسي.

وتقول مصادر: إن ما يجري حالياً هو إنجاز التطابق في وجهات النظر بين الدول الخمس حول مواصفات الرئيس، والتي سيتم تحديدها بشكل واضح بدون تسمية، إلا أن مؤشراتها تفيد بالذهاب إلى شخصية مقبولة من الجميع، وتحظى بموافقة الغالبية، ويسجل تقاطع حولها داخلياً وخارجياً.

أفادت صحيفة الخليج بأن الجيش الإسرائيلي قصف اليوم الإثنين خان يونس، كبرى مدن شمال قطاع غزة والتي باتت مركزا للقتال، فيما دعت عائلات رهائن في إسرائيل حكومة بنيامين نتانياهو للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراحهم.

وأفاد شهود ليل الأحد الإثنين عن قصف إسرائيلي على خان يونس واشتباكات عنيفة بين جنود ومقاتلين من حماس.

وفي شمال إسرائيل، على الحدود مع لبنان التي تشهد تبادل إطلاق نار يوميا مع حزب الله، دوت صفارات الإنذار خلال الليل بحسب ما أورد الجيش الإسرائيلي.

وأسفرت غارة نسبت إلى إسرائيل الأحد عن مقتل عنصر في حزب الله في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الحزب وكالة فرانس برس. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عدة غارات في المنطقة.

فيما لفتت صحيفة البيان إلى اعلان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة قتلى الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة إلى 25 ألفاً و105 قتلى و62 ألفاً و681 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة «معا» الفلسطينية، أمس، أن 178 فلسطينياً قُتلوا وأصيب و293 آخرين خلال 24 ساعة، مشيرةً إلى أن نحو 70% من القتلى في غزة من النساء والأطفال.

وأضافت: «ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وأوضحت صحيفة الخليج أن الحرب الإسرائيلية على غزة، دخلت، أمس الأحد، يومها السابع بعد المئة، في وقت واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة في القطاع، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لمخيم جباليا، ومحيط مستشفى ناصر ومراكز الإيواء، وارتكب الجيش الإسرائيلي 15 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 178 قتيلاً، و293 مصاباً خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 25105 قتلى، و62681 جريحاً منذ السابع من أكتوبر الماضي، في حين تحدثت مصادر في المخابرات الأمريكية عن أن إسرائيل لا تزال بعيدة عن تدمير «حماس».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، إصابة 6 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال ال24 ساعة الأخيرة. كما أعلن في وقت سابق من أمس، مقتل أحد جنوده، وإصابة 3 آخرين، بينهم ضابط في معارك جنوب قطاع غزة. وزعم الجيش الإسرائيلي أن قواته البحرية قصفت مبنى نصب فيه مقاتلون فلسطينيون كميناً لجنوده، و«القضاء على عشرات المقاتلين والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة». وأضاف بيانه، أمس الأحد، أن «قواته البحرية تساعد القوات البرية العاملة في قطاع غزة، من خلال المراقبة وضرب الأهداف».

بينما ذكرت مصادر في المخابرات الأمريكية أن إسرائيل بعيدة كثيراً عن تحقيق أهدافها العسكرية، ومنها «تدمير حركة حماس»، رغم إعلان جيشها أنه قتل ما بين 20 إلى 30 في المئة من مقاتلي الحركة في الهجمات المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي؛ وأن حماس «لديها ما يكفي من الذخيرة لمهاجمة إسرائيل والقوات الإسرائيلية لعدة أشهر»

دوليا، ذكرت صحيفة البيان أن رون ديسانتيس انسحب، أمس، من السباق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في خروج مبكر نسبياً يسلط الضوء على استمرار نفوذ الرئيس السابق دونالد ترامب داخل الحزب.

وكان يُنظر إلى ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا البالغ من العمر 45 عاماً، ذات يوم، على أنه أفضل فرصة للجمهوريين لتجاوز الرئيس السابق، وجاء إعلان انسحابه في تسجيل مصور نشره على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، الذي أيَّد خلاله أيضاً ترامب.

على نطاق واسع أحد أبرز المنافسين على نيل ترشيح الحزب الجمهوري، ووريثاً طبيعياً لترامب بسبب أسلوبه الصدامي وآرائه المحافظة جداً، وتفوق ديسانتيس على ترامب في عدة استطلاعات رأي مباشرة في أوائل عام 2023.

لكن شعبية ديسانتيس آخذة في التراجع منذ عدة أشهر بسبب الاستراتيجية المعيبة لحملته، وافتقاره الواضح إلى المرونة في تعامله مع الناخبين فيما يتعلق بشؤون الحملة، فضلاً عن سيطرة ترامب القوية حتى الآن على جزء كبير من قاعدة الحزب الانتخابية.



قالت صحيفة الخليج إن سقط 25 قتيلاً، و26 جريحاً بضربة أوكرانية استهدفت سوقا في دونيتسك، واندلع حريق كبير بمحطة للغاز في روسيا،بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة في خاركيف، والقضاء على 565 عسكرياً أوكرانياً.

وأعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني الذي استهدف سوقاً في مدينة دونيتسك، صباح امس الأحد، إلى 25 قتيلاً، و26 جريحاً، بينهم أطفال. وأفادت وكالة «نوفوستي» بأن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف، من عيار 155 مم على حي تيكستيلشيك بالمدينة، حيث يقع عدد كبير من الأسواق والمتاجر.

وأظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي جثثاً كثيرة ملطخة بالدماء ملقاة على الأرض، وشظايا زجاج متناثرة.



أفادت صحيفة الاتحاد بأن انزلاق أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين الاثنين أدى إلى مصرع 47 شخصاً دفناً تحت التراب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.



ووقع الانزلاق عند الساعة 5,51 صباحاً (21,51 ت غ الأحد) في مقاطعة جينتشيونغ، وفق ما ذكرت قناة "سي سي تي في" الرسمية.



وأضافت القناة أن الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة.

واستجابت السلطات بشكل سريع حيث أرسلت أكثر من 200 عامل إنقاذ إلى المنطقة المنكوبة بالإضافة إلى عشرات سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات، وفقا ل"سي سي تي في".

أشارت صحيفة الامارات اليوم إلى أن وكالة تاس للأنباء نقلت عن مسؤولي طوارئ روس اليوم الاثنين القول إنه من المعتقد أن راكبين لقيا حتفهما جراء تحطم طائرة مستأجرة في أفغانستان أمس الأحد.

ونجا أربعة أشخاص آخرين من الحادث الذي وقع في منطقة جبلية بشمال أفغانستان.