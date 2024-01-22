عكس صلاح.. لاعب مغربي يرفض عودته لناديه لتلقي العلاج

نشر الإعلامي أحمد شوبير أخبار عن رفض الاتحاد المغربي لعودة نصير مزراوي إلي بايرن ميونخ لتلقي العلاج.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" صحيفة المنتخب المغربية : بايرن ميونيخ طلب عودة نصير مزراوي إلى ألمانيا لاستكمال علاجه.. ولكن اللاعب رفض وأصر على البقاء مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية.



تتجه كتيبة منتخب مصر لكرة القدم لخوض المواجهة الحاسمة في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا أمام منتخب الرأس الأخضر مساء اليوم.

تنطلق أحداث هذه المواجهة المهمة في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.