عميد طب قصر العيني: قسم الحالات الحرجة مركز عالمى للتدريب في «الإيكمو»

يفتتح الآن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، ويأتي ذلك بحضور والدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وقال الدكتور حسام صلاح، إن جامعة القاهرة وضعت خطط لتطوير المستشفيات منها ما تم ومنها ما يجرى حاليًا، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الجامعة بتكليف من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة الذي يُولي ملف المستشفيات الجامعية أهمية قصوى، لما تقدمه من خدمات كبيرة للمجتمع ودورها الكبير في المنظومة الصحية والمبادرات الرئاسية.

وأضاف عميد كلية الطب، أن قسم الحالات الحرجة بقصر العيني أحد المراكز العالمية للتدريب في مجال الإيكمو، ويعمل به فريق عالمي تم تدريبه على مدار 10 سنوات داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوحدة تستعد للحصول على الاعتماد الذهبي من منظمة ELSO الدولية.

وأشار إلى أن وحدة الحالات الحرجة (وحدة شريف مختار ) تضم 34 سريرًا وبلغ عدد حالات المترددين على العيادة حوالي 798 حالة، ويبلغ عدد المرضي المحجوزين بالوحدة 2101 مرض، كما بلغ عدد حالات القسطرة التشخيصية حوالي 1195، وعدد حالات القسطرة الكهرو فسيولوجية 150 حالة، وتم تركيب منظمات لعدد 57 حالة، كما بلغ عدد حالات المسح الذري 627 حالة

وشهدت مستشفيات جامعة القاهرة خلال السنوات الـ 7 الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات ، وتمثلت أهم الإنجازات في هذا الملف في العديد من المشروعات، أهمها افتتاح مستشفى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني الجديدة للأطفال، وتطوير مستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة، والانتهاء من المستشفى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام وإعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل بعد حادث التفجير الارهابي، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس.

بإضافة الي قرب افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد 500 500، وتطوير مستشفى الطوارئ على سبعة الاف متر، ورفع كفاءة مستشفى الباطنة بقصر العيني، بالإضافة إلى الانتهاء من 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، وقطع مرحلة كبيرة في إنشاء أكبر مجمع طبي عالمي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية، واستكمال مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 100% من التشطيبات والاليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية، علاوة على افتتاح تحديث مستشفى الطلبة بالجيزة، وافتتاح مستشفى طب الأسنان بالشيخ زايد، ومركز طب الأسنان الرقمي.