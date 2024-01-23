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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء صعود مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" مدفوعًا بارتفاع سهم مصر الوطنية للصلب-عتاقة، وبنك قطر الوطني الأهلي، ومصر للألومنيوم، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وبلغ حجم التداولات 3.6 مليار جنيه.

تراجع مؤشر البورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 27626 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 33764 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 11764 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 6505 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 9234 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 7016 نقط

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