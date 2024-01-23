تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء صعود مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" مدفوعًا بارتفاع سهم مصر الوطنية للصلب-عتاقة، وبنك قطر الوطني الأهلي، ومصر للألومنيوم، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وبلغ حجم التداولات 3.6 مليار جنيه.

تراجع مؤشر البورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 27626 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 33764 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 11764 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 6505 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 9234 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 7016 نقط