زعيم الأغلبية البرلمانية يهنئ السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

بعث الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وإلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل بمناسبة العيد الوطني الـ 72 للشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

ووجَّه القصبى في بيانه الذي أصدره اليوم الثلاثاء، التحية لرجال وقوات الشرطة البواسل، قائلًا تحية لرجال الشرطة البواسل ولشهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا لحماية تراب وطننا الغالي مصر وتحقيق الأمن والاستقرار.



وأكد زعيم الأغلبية البرلمانية أن الشرطة المصرية هى صمام الأمن الداخلى للوطن والشعب المصرى الذى فطن إلى أهمية دور رجال الشرطة الأوفياء الذين يسعون إلى الحفاظ على أمن مصر القومى وحمايته وتحقيق الأمن والاستقرار والوقوف بحزم ضد كل من يحاول زعزعة استقرار الوطن.





ووجه القصبى التحية لشهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن مصر، كما وجه القصبى التحية إلى الشعب المصرى الذى يثبت يوما بعد آخر رفضه لجميع محاولات الانقسام والعبث بمقدرات الوطن وأنه البطل الذى يحافظ على مقدرات الوطن .