بوريل: لا يمكن لإسرائيل أن تمتلك حق الفيتو في تقرير مصير الفلسطينيين

علق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على رفض إسرائيل للدعوات الدولية المستمرة لحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مع وزير الخارجية سامح شكري: "هناك شيء واحد يجب أن يكون واضحا هو انه لا يمكن لإسرائيل أن تمتلك حق الفيتو على الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وأضاف: لقد اعترفت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وفي وقت سابق، قال بوريل إن المفاوضات من أجل “حل الدولتين” في الشرق الأوسط ستستمر، شاءت إسرائيل أم أبت، مؤكدا أن الأولوية الملحة في الوقت الراهن هي العمل على وقف الهجمات والقصف الإسرائيلي من أجل إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة، وإنقاذ الأسرى، ومنع سقوط ضحايا من المدنيين".

وشدد بوريل على أنه لا يوجد بديل آخر لـ “حل الدولتين” في الشرق الأوسط، وذكر أنه يجب على إسرائيل تقديم ضمانات من أجل قيام دولة فلسطينية، في هذا الإطار.

وأكد بوريل أنه حتى لو لم تقبل إسرائيل “حل الدولتين”، فإن المفاوضات من أجل هذا الحل ستستمر.