تصريح دخول وأبشر .. تحذير من السعودية قبل موسم الحج 2024 | تفاصيل

تكثر التساؤلات حاليا عن كل ما يخص موسم الحج 2024 فهو يعتبر أهم ما يبحث عنه المصريون خلال الفترة الراهنة، حيث ينتظر المسلمين موسم الحج لأداء المناسك المقدسة.

شرط للحج 2024

وقد بدأت الاستعدادات لهذا الموسم فى المملكة العربية السعودية، ووضع الخطط لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة فى الموسم المقبل، حيث تتوافد جموع الحجاح على المشاعر المقدسة رافعين القلوب قبل العيون نحو السماء طالبين من الله العفو والغفران .

أعلن الأمن العام السعودي بدء تنفيذ التعليمات المنظمة لموسم حج 2024/1445 التي تقضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، أعتبارًا من يوم السبت 25 شوال 1445 الموافق 4 مايو 2024 ، وذلك يمنع من لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، على أنه سيتم إعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهات المختصة ، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة ، أو تصريح عمرة ، أو تصريح حج من حيث أتوا .

و بدأت بالفعل المديرية العامة للجوازات بالسعودية باستقبال إصدار تصاريح الدخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية السعودية (أبشر) وبوابة مقيم دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات ، وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة ، ومن خلال بوابة مقيم الإلكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعامل في المنشآت التي مقرها العاصمة المقدسة ، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام ( أجير) خلال موسم الحج .

وكان قد كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن ضوابط المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، مشيرا إلى أن المملكة حددت عددا من المعايير لأداء المناسك المقدسة.

وأضاف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، خلال تصريحات إعلامية أن المملكة أقرت بعدم السماح لأداء مناسك الحج لكل أصحاب الزيارات مثل العائلية- الشخصية- التجارية- العمل- السياحة، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تأشيرة خاصة بأداء فريضة الحج.

وأشار عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إلى أن هيئة كبار العلماء في السعودية أكدت أنه لا يجوز أداء فريضة الحج بدون تصريح، موضحا أن الممكلة واجهت مشكلة كبيرة في العام الماضي بارتفاع عدد وفيات الحجاج المخالفين لأداء المناسك بدون تصريح.

وتابع عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه يمكن لحاملي التأشيرات بجميع أنواعها الدخول إلى مدن المملكة ما عدا مكة في أي وقت لكن يمنع مرور الزيارات في 4 مطارات من تاريخ 18 مايو 2024 حتى نهاية موسم الحج 16 يونيو 2024، مبينا أن المطارات: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومطار الطائف الدولي ومطار ينبع، ومن يخالف كل التعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية وهيئة علماء الكبار سيمنع من دخول المملكة في موسم الحج مدى الحياة.

في حال عدم الالتزام بالتصريح

وقد أصدرت وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة والآثار في مصر، تعليمات بعدم السماح لرحلات الحج 2024 بتأشيرة الزيارة، ومن يحج هذا العام لحاملي تأشيرة الحج فقط.

فيما جددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تحذيرها من التعامل مع شركات الحج الوهمية، ووجه مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة الراغبين فى أداء مناسك الحج بأخذ الحيطة والحذر من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام، التى تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول.

وشدد على أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التى ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج. وفق "واس".

وأكدت وزارة الحج ، أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات.

وأكدت هيئة كبار العلماء في السعودية، أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، وأوضحت بأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله.

وأشارت الهيئة إلى ما سخرته حكومة المملكة لتيسير شعيرة الحج وتيسير إجراءات استخراج تصريح الحج، وحددت معينة لمن أراد الحصول على هذا التصريح.

‏وقد اطلعت هيئة كبار العلماء على ما عرضه مندوبو وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من تحديات مخاطر عند عدم الالتزام باستخراج التصريح إزاء ذلك توضح الهيئة، أن الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير ‏على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم .

والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم عدد الحجاج بما يمكن هذه الجموع الكبيرة من أداء هذه الشعيرة بسكينة وسلامة وهذا مقصد شرعي صحيح تقرره أدله الشريعة وقواعدها.

شروط الحج

وضعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية شروطا وعلى كل من يرغب فى أداء الفرضة الالتزام بهذه الشروط، حفاظاً على صحة الحجاج وتحصينهم من الأمراض والأوبئة ومنع انتشارها مع تكدس أعداد الحجاج خلال موسم الحج، وأوضحت الوزارة أنه على الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام التسجيل عبر تطبيق "صحتي" .

ومن أهم الشروط أن يكون الحاج حاصل على لقاح الحمى النيسيرية من مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن خمس سنوات، وعلى الجهة الصحية التابعة لبلد الحاج أن تتأكد من تاريخ تناوله للقاح وحصوله على شهادة تؤكد حصوله على اللقاح.

إضافة إلى حصول الحاج على لقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ أو شلل الأطفال المعطل.

ومن الضرورى الأخذ في الاعتبار الأمراض المتعارضة مع الصحة البدنية مثل الفشل الكلوي، تليف الكبد المتقدم، فشل القلب المتقدم ، وأمراض الرئة المزمنة التي تستلزم ضرورة تناول جرعات من الأكسجين بين الحين والآخر، الشيخوخة المصحوبة بالخرف، الأمراض العصبية الشديدة.

ونصحت الوزارة الحجاج بضرورة إحضار الأدوية الخاصة بأمراضهم المزمنة على أن تكون هذه الأدوية في أغلفتها الصحية للمحافظة على صلاحية الدواء.

وبالنسبة لحجاج الداخل، فتلزمهم الوزارة بالتسجيل عبر تطبيق"صحتي" للمقيمين داخل المملكة، وذلك من أجل الوقاية الصحية والتي تتضمن جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19، وجرعة واحدة من لقاح الانفلونزا، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية ومفترض أن يكون تم تناولها خلال الخمس سنين السابقة.