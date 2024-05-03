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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

"نفسي أغني بالعربي"| أول ظهور لـ الهندي شبيه مبارك.. وهذه رسالته للمصريين

بهاتاشاريا
بهاتاشاريا

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من أبريل 2024 مقطع فيديو لموسيقار هندي شهير يشبه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وحصد تفاعلاً واسعاً، وأثار الفيديو دهشة المتابعين للتشابه الكبير بين الموسيقار الهندي والرئيس الراحل، واُثيرت التعليقات الطريفة والتساؤلات عن هذا المغني الهندي.

ماذا قال المغني الهندي عن مصر؟

أكد المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا، أنه منذ أسبوعين كان مع احد المتسابقين في أحد برامج الواقع وقام أحدهم بتصوير مقطع فيديو وانتشر بشكل كبير في مصر، وقال “ أعتقد أن الناس في مصر يحبونني كثيرا ”.

وأضاف بهاتاشاري أنه تفاجأ بانتشار أحد فيديوهاته وتشبيهه بالرئيس الراحل حسني مبارك، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم سبب الشهرة التي حظى بها في وقت قصير بمصر، حتى وجد أن المصريين رأوا أن هناك شبها كبيرا بينه وبين الرئيس الراحل حسني مبارك.

وتابع : " لا أريد مشاركة الغناء مع المطربين المشهورين، فهم لا ينقصهم شهرة، لذا فالخطة أن أقوم بإنشاء شو ما ومن ثم التعاون مع بعض الأشخاص الموهوبين حقا، لا أريد المشاهير بل أريد الغناء مع الموهوبين".

ويحكي المغني الهندي أنه وعندما علم أبناءه وأصدقاءه بالشهرة التي يحظى بها في مصر فوجئوا من الأمر وأصبحوا يلقبونه باسم النجم المصري محمد صلاح.

وقال إنه أصبح من مشجعي محمد صلاح ويحلم بأن يلتقي بنجم فريق ليفربول خلال زيارته لمصر.

ويضيف: "يمكنني القيام بأنشطة كثيرة عند زيارة مصر والأمر الأساسي أنني سأفعله ما يطلبه مني المصريون مثل تجربة الغناء باللغة العربية مثلا".

شبيه الرئيس الراحل حسني مبارك

انتشر مقطع فيديو مؤخرا في مصر للمغني أبهيجيت بهاتاشاريا حيث تم تشبيهه بالرئيس الراحل حسني مبارك ورافق الفيديو تعليقات طريفة من المصريين الذين استغربوا الشبه الكبير بين بهاتاشاريا والرئيس الراحل.

وظهر في الفيديو الموسيقار أبهيجيت بهاتاشاريا، وهو من ضمن فريق الحكام في برنامج Indian idol الذي يعرض مواهب غنائية جديدة، وكان يساعد فتاة في الغناء بشكل صحيح وكانت بالفعل ملامحه تشبه كثيراً الرئيس الراحل.

وعقب الضجة الكبيرة التي أثارها في مصر، علق المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا وقتها على الشبه الكبير بينه وبين الرئيس الراحل حسني مبارك.

وفي حسابه على منصة "إنستجرام"، نشر بهاتاشاريا صورتين له، وبمقابلهما صورتان للرئيس مبارك، وكتب عليهما: "مذهل أنا تريند في مصر".

من الموسيقيين المشهورين في الهند

ويذكر أن أبهيجيت بهاتاشاريا من الموسيقيين المشهورين في الهند.

وولد "أبهيجيت بهاتاشاريا" في 30 أكتوبر عام 1958 وهو الأصغر بين أربعة أشقاء وزوجته "كاملا بهاتاشاريا"، وبدأ الغناء على المسرح منذ عام 1970 وقرر أن يحترف الغناء في بوليوود عام 1981.

وُلد في عائلة بنغالية من الطبقة المتوسطة من كانبور، كان والديه ضد غنائه في البداية لكنه عارضهما وقرر أن يحترف الغناء نظرًا لعائلته التي احترف العديد منهم الغناء والموسيقى.

ووصل إلى مومباي عام 1981 لدراسة المحاسبة القانونية، ولكن بسبب ولعه بالغناء والموسيقى قرر ممارسة الغناء. وأصبح من مشاهير الفن والموسيقى في الهند.

وقدم "أبهيجيت" العديد من الأغاني بالعديد من اللغات منها "البنغالية، الماراثية، التاميلية، البهوجبرية، البنجابية، الأوديا" وغيرها من اللغات.

وكانت بداية مسيرته الغنائية في بوليوود من خلال مخرج الموسيقى الهندي "آر دي بورمان" وقاما سويًا بالعديد من العروض المسرحية كمغني معه، لينطلق بعدها وشارك كبار النجوم في بوليوود أبرز أعمالهم السينمائية منهم "عامر خان، شاروخان، سونيل شيتي، فيجاي أناند، سيف علي خان، جوفيندا" وحقق معهم العديد من النجاحات.

المغني الهندي المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا شبيه الرئيس الراحل حسني مبارك أبهيجيت بهاتاشاريا حسني مبارك

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