انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة اليوم|ماذا سيمتحن الطلاب ؟

ينتهي اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 ، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة ، التي كانت قد بدأت منذ 17 يناير 2024 .

حيث يؤدي اليوم الاربعاء طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، امتحان اللغة الأجنبية ، من الساعة 9 صباحا لـ 11 صباحا .

كما يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة ، امتحان الدراسات الإجتماعية من الساعة 9 صباحا لـ 11 صباحا.

جدير بالذكر أنه كان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، دون أي شكاوي، والعمل على راحة الطلاب خلال الامتحانات، وتنظيم عملية خروجهم ودخولهم إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لمنع التزاحم، موجهاً مسئولي الجهات المعنية، بمتابعة سير الامتحانات على مدار الأيام المتبقية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وقد تم تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة بشكل فوري.

وكانت قد كشفت مديريات التربية والتعليم ، عن عددا من المحظورات الواجب مراعاتها في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وهي كالتالي :



ممنوع منعاً باتاً حيازة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقاً، حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية، أو حيازة الشرائح الإلكترونية.

ممنوع إستخدام أي أقلام غير الأقلام الزرقاء فقط.

ممنوع استخدام المزيل داخل ورقه الاجابه.

ممنوع اصطحاب أي ملازم أو كتب داخل اللجان.

ممنوع نزع أو تمزيق كراسة الإجابه أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

ممنوع شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

ممنوع ترك كراسة الإجابة خاليه من أي كتابة.

ممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنه لتقدير الموقف.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)