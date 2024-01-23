وكيل أوقاف الإسكندرية: الوزارة تتوسع في إنشاء المراكز الثقافية لنشر صحيح الدين

أكد الشيخ سلامة عبدالرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن الوزارة توسعت في إنشاء وافتتاح المراكز الثقافية، وكذلك التوسع في فتح الطريق أمام الدارسين والدراسات حيث تخرج من أبناء المراكز الثقافية من تبنتهم وزارة الأوقاف فكانت لهم إسهامات في تحقيق ونشر الوعي الفكري والأمن المجتمعي.

ذكرت مديرية أوقاف الإسكندرية - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال مشاركة الشيخ سلامة عبدالرازق في احتفال المركز الثقافي بالعجمي احتفاله بحصولهم على المركز الثالث على مستوى الجمهورية وكذلك محاضرة دينية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج تحت عنوان "الإسراء والمعراج دروس وعبر"، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمراكز الثقافية والدارسين.

أكد أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في تقديم كل الدعم والخدمة لكل ما يعود على المجتمع بالنفع وتحقيق الاستقرار من خلال تعليم الدين الواسطى باعتداله وسماحته، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

شدد على اهتمام وزارة الأوقاف بالمراكز الثقافية باعتبارها أحد أهم مصادر التثقيف والتنوير ونشر تعاليم الدين الإسلامي المستنير، مؤكدًا أن مراكز الثقافة الإسلامية والدارسين بها تلقى اهتمامًا فوق المعتاد من وزارة الأوقاف.