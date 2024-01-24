مصطفى الفقي: إثيوبيا تسعى أن تكون إمبراطورية استعمارية جديدة في المنطقة

عبر بناء سد النهضة وتوقيع الاتفاقية مع أرض الصومال

وصف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، بأنه أكثر من واضح.

وتابع مصطف الفقي، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي ألمح إلى إمكانية نجدة الصومال عسكريًا، عند اللزوم، استنادًا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك، ومصر تنتهج سياسة عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ما لم تشعر بوجود تهديد يهدد مصالحها على المستوى الطويل.

واكمل مصطف الفقي، أن إثيوبيا تسعى لأن تكون إمبراطورية استعمارية جديدة في المنطقة عبر بناء سد النهضة، وتوقيع الاتفاقية مع أرض الصومال.