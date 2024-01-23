توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تدخل عصر جديد من الطاقة النووية، مشددا على أن مصر ستتجاوز كل الازمات الاقتصادية بالإرادة والعزيمة المصرية.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية عازمة على استكمال المسار التنموي بمختلف المجالات، لافتا إلى أن هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء على المواطن في أسرع وقت ممكن.



وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الدولة المصرية، تخطط للمستقبل والقضاء على العوائق والمشكلات، موضحا أن مصر بها الآن بنية تحتية جاذبة للاستثمار من كل دول العالم، مؤكدا أن مصر تحقق الكثير من الإنجازات في عهد الرئيس السيسي.

