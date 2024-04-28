عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابته في لقاء مازيمبي.. حتحوت يعلن موقف وسام أبوعلي من مباراة الإسماعيلي

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي من المشاركة في مباراة الإسماعيلي بالدوري، بعد تعرضه لكدمة في الكتف خلال لقاء مازيمبي.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد  »،إن وسام أبو علي يعاني من كدمة لكنها ليست قوية ولا يتوقع أن تؤثر عليه في مباراة الإسماعيلي المقبلة في بطولة الدوري، موضحا أن اللاعب يخضع لفحص طبي للاطمئنان عليه في تدريب الإثنين المقبل حيث حصل الفريق على راحة من التدريبات غدا الأحد.

وأضاف حتحوت، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي سيشارك في تدريبات الفريق الإثنين المقبل بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات غدا، وستكون مسؤولية مشاركته في المباريات في يد مارسيل كولر وليس لأي أسباب طبية أخرى كما هو حال إمام عاشور الذي شارك أمام مازيمبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال غدا ولمدة 8 أيام .. تعرف على السبب

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

بيانات مغلوطة| ماذا قالت مصر للطيران حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة؟

ترشيحاتنا

تملي معاك.. أفضل أغنية في القرن الـ21 بشمال أفريقيا والوطن العربي

أقل سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 28-4-2024

ببطارية جبارة وكاميرا 64 ميجابكسل.. أقوى موبايل أوبو للشباب في 2024

أبواب الجحيم المشتعلة منطقة خطيرة ولها زوّار .. فأين تقع؟

المجموعة العربية: نعارض اجتياح رفح الفلسطينية ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار

خليه في المياه.. منتجو الأسماك يتحدون حملات المقاطعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو والكعب العالي.. مي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة عبر إنستجرام|شاهد

دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض

طريقة لقمة القاضي في ثوانٍ

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ