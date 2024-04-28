بعد إصابته في لقاء مازيمبي.. حتحوت يعلن موقف وسام أبوعلي من مباراة الإسماعيلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي من المشاركة في مباراة الإسماعيلي بالدوري، بعد تعرضه لكدمة في الكتف خلال لقاء مازيمبي.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »،إن وسام أبو علي يعاني من كدمة لكنها ليست قوية ولا يتوقع أن تؤثر عليه في مباراة الإسماعيلي المقبلة في بطولة الدوري، موضحا أن اللاعب يخضع لفحص طبي للاطمئنان عليه في تدريب الإثنين المقبل حيث حصل الفريق على راحة من التدريبات غدا الأحد.

وأضاف حتحوت، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي سيشارك في تدريبات الفريق الإثنين المقبل بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات غدا، وستكون مسؤولية مشاركته في المباريات في يد مارسيل كولر وليس لأي أسباب طبية أخرى كما هو حال إمام عاشور الذي شارك أمام مازيمبي.