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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خليه في المياه.. منتجو الأسماك يتحدون حملات المقاطعة

صدى البلد

قال الدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، تعليقا على حملات  "خليها تعفن" مقاطعة الأسماك وتأثيرها، إن هناك أسباب كثيرة لارتفاع أسعار الأسماك في طليعتها ارتفاع أسعار العلف وهو ما أدى لرفع تكلفة الإنتاج، بالإضافة لارتفاع تكلفة الجاز المستخدم في مراكب الصيد وارتفاع أسعار الكهرباء.
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وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق "سكاي عبر" برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة“ ON": "صحيح كل الأسباب السابقة سببا في ارتفاع الأسعار لكن ليست مبررا لهذا الارتفاع الحاد والكبير في حركة الأسعار".

وشدد على ضرورة دراسة تلك الأمور وجوانبها وأسبابها، قائلا: "فيه مقولة دائما نقولها وهي إن ارتفاع الأسعار دائما ما يكون جنة للوسطاء لكنها نار على منتجي الأسماك في المزارع السمكية فلا يعقل أن يصل سعر كيلو البلطي إلى 70 جنيها في المزرعة وللمستهلك يزيد عن 100 جنيه وهنا يثبت أن المستفيد هم الوسطاء وليس المنتجين".

خلية في المياه
وواصل: دائما نقول التجار السبب في ارتفاع الأسعار لكن في الحقيقة فيه كمان معاهم وسطاء وبالتالي يؤدي ذلك للارتفاع الجنوني في الأسعار صحيح الأعلاف ارتفعت ولكن هذه أزمة عالمية ولكن الواقع العملي أن هناك ارتفاعا غير مبرر في بعض أنواع الأسماك".

وعن رد فعل التجار تجاه حملات المقاطعة، قال: “ما حدث إن هناك أكثر من اتجاه للتجار تم رصده في الإسكندرية، حيث إن مصر ثروتها السمكية في البحار أو المزارع السمكية وتفاجئنا اليوم في محافظة الإسكندرية أن أصحاب المزارع السمكية رفضوا توريد أسماك بمعنى خلو السمك في المياه علشان نخسر لو بعنا بالأسعار دي وفي ذات الوقت الوسطاء يضغطون على المستهلكين”.

ارتفاع أسعار الأسماك ارتفاع أسعار الكهرباء ارتفاع أسعار العلف اسعار الاسماك أسعار الكهرباء الإعلامية لميس الحديدي الصناعات الغذائية

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