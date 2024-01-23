يعزز مسيرة التنمية|العاهل البحريني يهنئ السيسي لتدشين الصبة الخرسانية الأولى لمحطة الضبعة

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تدشين عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية.

وأعرب العاهل البحريني عن تهانيه الخالصة لأخيه الرئيس السيسي بهذه المناسبة ، مثنيا على هذا الإنجاز الكبير والمشروع الحيوي وأهميته في دخول مصر عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما يرسخ ريادتها ومكانتها على الساحة الدولية ويعزز مسيرة التنمية والبناء والتطور تحقيقا لكل ما فيه الخير والازدهار لشعب مصر العزيز.

وأشاد الملك حمد بن عيسى بما تشهده مصر الشقيقة بفضل نهج الرئيس عبدالفتاح السيسي من نهضة تنموية رائدة ومشروعات حيوية وتطور حضاري كبير وما حققته من إنجازات نوعية في الميادين كافة، مؤكدا على دور مصر المحوري الفاعل في منطقة الشرق الأوسط وما تمثله من دعامة وركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب بهذه المناسبة عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بجمهورية مصر العربية الشقيقة من روابط أخوية وثيقة وراسخة وعلاقات تاريخية عريقة تزداد رسوخا وتطورا بفضل الرعاية المستمرة والإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين.