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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

9 اعتقالات في احتجاجات جامعة فلوريدا

حرم جامعة فلوريدا
حرم جامعة فلوريدا

ألقت سلطات الأمن القبض على تسعة أشخاص الاثنين في احتجاجات الحرم الجامعي لجامعة فلوريدا في غينزفيل بولاية فلوريدا، وفقًا لما ذكرته سينثيا رولدان هيرنانديز، مديرة الشؤون العامة في UF.

وقال ستيف أورلاندو، المتحدث باسم الجبهة المتحدة، في بيان: 'لقد عرفوا القواعد، لقد انتهكوا القواعد، وسيواجهون العواقب'.
وأضاف: 'على مدى أيام عديدة، أخبرنا المتظاهرين بصبر - وكثير منهم من المحرضين الخارجيين - أنهم قادرون على ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع'. 'وأخبرناهم أيضًا أن الأنشطة المحظورة بشكل واضح ستؤدي إلى أمر التعدي على ممتلكات الغير من UPD (منعهم من جميع ممتلكات الجامعة لمدة ثلاث سنوات) وتعليق مؤقت من الجامعة.'
وقال أورلاندو: 'لأيام كرر UPD القواعد بصبر وباستمرار'. 'اليوم، تم القبض على الأفراد الذين رفضوا الامتثال بعد أن قدمت UPD تحذيرات متعددة وفرصًا متعددة للامتثال'.

جامعة فلوريدا غينزفيل ولاية فلوريدا المتحدث باسم الجبهة المتحدة

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