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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية تطالب بغلق برامج المراهنات وألعاب القمار الإلكترونية.. فيديو

صدى البلد

كشفت حنان حسني عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة في مجلس النواب لغلق برامج المراهنات المنتشرة على الإنترنت.

 

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وقالت حنان حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"   لدينا عدد من الحوادث التي أدت إلى حدوث جرائم قتل بسبب برامج المراهنات وألعاب القمار الإلكترونية ".

 

 وأضافت حنان حسني :" لازم ندق ناقوس الخطر بسبب انتشار برامج المراهنات وألعاب القمار التي تضر أبنائنا بشكل كبير ".

 

 وتابعت حنان حسني :" يجب غلق ألعاب القمار الإلكترونية وبرامج ومواقع المراهنات التي تؤدي إلى أزمات وكوارث ومخاطر تحيط بأبنائنا ".

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