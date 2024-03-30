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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

فيديوهات مفبركة لنجومه.. الأهلي يقاضي منصة لألعاب المراهنات.. اعرف الحكاية

النادي الأهلي يقاضي
النادي الأهلي يقاضي منصة لألعاب المراهنات

بهدف جني أرباح طائلة، تواجه منصة لألعاب المراهنات ملاحقات قانونية بتهمة تزوير فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي لمشاهير مصريين من بينهم بعض نجوم النادي الأهلي.

نجوم الأهلي

وقرر محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد منصة ألعاب المراهنات يتهمها بنشر فيديوهات مفبركة لنجوم النادي على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لها.

وأوضح (عثمان) أن الفيديوهات تضم عددًا من نجوم النادي مثل إسلام الشاطر وأسامة حسني وغيرهم وهم يروجون لمنصة 1xBet مؤكدًا عدم مشاركة النجوم في هذه الفيديوهات وأنها فيديوهات مفبركة. 

وأشار المستشار القانوني للنادي الأهلي إلى أن منصة 1xBet استغلت شعار النادي الأهلي ونجومه لخداع المواطنين وجذبهم للمراهنات ما دفع النادي للرد القانوني على هذا الأمر رغبة منه حماية جمهوره من أية عمليات احتيال أو نصب.

أحمد حلمي ومحمد صلاح

لم تواجه منصة 1xBet ملاحقة قضائية من النادي الأهلي فحسب، بل أن المحامي وليد الفولي قدم بلاغًا للنائب العام ضد منصة المراهنات لاتهامها باستخدام فيديوهات مفبركة للمشاهير على رأسهم الفنان أحمد حلمي واللاعب محمد صلاح لجذب المزيد من المشاهدات وتحقيق أرباح أكثر.

وأوضح (الفولي) أن المنصة فبركت هذه الفيديوهات بواسطة الذكاء الاصطناعي واستخدامها كإعلانات ممولة للتلاعب والاحتيال على المواطنين والجمهور.

وعلق الفنان أحمد حلمي على حسابه الشخصي بموقع انستجرام على الفيديوهات المنشورة له على منصة 1xBet قائلًا "ماتصدقوش يجماعة الكلام التافه ده، الله يخربيت الـ AIعلى اللي اخترعوه، وياما عيون شغلوني لكن ولا شغلوني".

وتابع: اكتشفت إن في ناس فاهمة إني ممكن أعمل كده فعلًا، وإن أنا بتكلم كده ودي طريقة كلامي دوبلاج، بتكلم دوبلاج.

وأكد المحامي وليد الفولي أن القانون يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه لكل من تعدى على المبادي أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة لشخص معين.

وبثت منصة 1xBet مجموعة من الفيديوهات في صيغة إعلانات ممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الفنانين ولاعبي الكرة، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنشاء أصواتًا مطابقة لهم.

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