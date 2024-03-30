عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب يكشف عن حقيقة الخلاف بين حسام حسن ومحمد صلاح

جولة وزير الشباب
جولة وزير الشباب والرياضة

نفى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجود أزمة بين حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، وبين  محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى.


وأشار الوزير إلى أن فترة التوقف الأولى لم يشارك فيها اللاعب محمد صلاح للإصابة، مؤكدا أنه مع فترة اللعب الدولى فى يونيو المقبل سيكون صلاح قد تعافى تماما من الإصابة التى كان يعانى منها فى فترة سابقة، وسيشارك بقوة خلال هذه الفترة، ولا توجد خلافات.


جاء ذلك خلال افتتاح  وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حمام السباحة الأولمبي الجديد لنادي سيتي كلوب فرع بنها.


وقام وزير الشباب والرياضة ومحافظ بنها بجولة تفقدية موسعة داخل النادى وشملت الجولة تفقد  صالات الجيم للرجال والسيدات وصالات وملاعب الألعاب الرياضية المختلفة في حضور الأجهزة الفنية بالنادي.


من جانبه ، أشاد الدكتور أشرف صبحى بالبينة الإنشائية الرياضية بأفرع أندية سيتى كلوب فى مختلف المحافظات والتى تتيح خدماتها المتنوعة للأعضاء بغية نشر ثقافة الممارسة الرياضية ، وتوفير كل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لهم ، مثنيا كذلك على الجهود المبذولة لمزيد من التطوير على مستوى البنية الرياضية فى تلك الأندية ومنها على سبيل المثال انشاء حمام سباحة أوليمبى بنادى سيتى كلوب بنها يُضاف إلى المنشآت الرياضية بالنادي.


و لفت الوزير إلى نجاح أندية سيتى كلوب فى جذب أعداد كبيرة من الأعضاء بمختلف المحافظات وأهدافها التى تتسق مع استراتيجة ورؤية وزارة الشباب والرياضة فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشرها بالمجتمع .
 

من جانبه رحب محافظ القليوبية بالسيد وزير الشباب والرياضة علي أرض المحافظة معربا عن سعادته البالغة لإفتتاح حمام السباحة الاولمبي بنادي سيتي كلوب بمدينة بنها حيث يعد هذا الحمام ثاني حمام سباحة أوليمبي في محافظة القليوبية بعد حمام سباحة نادي العبور، ويأتي افتتاحه في إطار خطط وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الرياضية في جميع أنحاء مصر.


وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح هذا الحمام، مؤكداً على أهميته في تنمية الرياضة في محافظة القليوبية، خاصةً رياضة السباحة، مشيراً إلى أن هذا الحمام سيُساهم في إتاحة الفرصة للكثير من الشباب لممارسة هذه الرياضة، واكتشاف المواهب الجديدة.
 

وشهد الدكتور أشرف صبحي عرضاً قدمه ناشئو وناشئات أكاديمية سيتي كلوب للسباحة بمناسبة افتتاح الحمام الأولمبي ، استعرضوا خلاله المهارات الأساسية للعبة في جميع فروعها.

وزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعب محمد صلاح الكابتن حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

تم تطبيقها رسميا.. حقيقة صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة جديدة

موضوعات متعلقة

مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ينعى شقيق وزير التعليم العالي

حبس المتهم بإطلاق الرصاص على سائق وإنهاء حياته فى مشاجرة بشبرا الخيمة

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان حمام السباحة الأولمبي في سيتي كلوب بنها

قيمتها مليون جنيه.. التحقيق مع متهم بحيازة 10 آلاف قرص مخدر بالقليوبية

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 آلاف قرص مخدر| تفاصيل

التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى مشاجرة بشبرا الخيمة

حبس المتهم بسرقة سيارات المواطنين بشبرا الخيمة بالقليوبية

محافظة القليوبية تكرم حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

تقارير: وزراء الليكود يطالبون بالمرونة في صفقة التبادل.. ونتنياهو وجالانت يرفضان

مصر ضمن 25 دولة تتميز بأجمل مناظر طبيعية لغروب الشمس

وزير الشباب يكشف تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر

رئيس الوزراء الباكستاني: نحتاج للتوسع في علاقاتنا مع روسيا

الرئيس السيسي يتابع تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا وعدد من المشروعات الفرعية

وزير الشباب يكشف عن حقيقة الخلاف بين حسام حسن ومحمد صلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة غير متوقعة لصحة الكلى يجب عليك تناولها يوميا

سفرة رمضان| طريقة عمل البطاطس المحشية

إنجاز تاريخي.. تسلا تحتفل بإنتاج 6 ملايين سيارة

شاهد.. متظاهرون أمريكيون يمنعون سفينة حربية من التحرك لدعم إسرائيل

فيديو

الشقة نحس.. نجل فؤاد المهندس يكشف عن مفاجأة بعد احتراق منزل والده بالزمالك

محمود الحديني يحكي لـ«صدى البلد» سر عودته بعد غياب 12 عامًا عن التمثيل

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

اﻟﻤﺰﻳﺪ