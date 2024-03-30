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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.. مفاجأة صادمة لـ محمد صلاح

صلاح و هالاند
صلاح و هالاند

مفاجأة لمحمد صلاح..يتصدر هالاند قائمة هدافي البريميرليج برصيد 18 هدفا، يليه أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا (16 هدفا) ومحمد صلاح نجم ليفربول (15 هدفا).

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ووضعت شبكة "أوبتا" بعض الاعتبارات في تحديد قائمة أفضل مهاجمي البريميرليج، إذ اعتمدت على احتساب الأهداف المتوقعة، الأهداف دون ركلات الجزاء، وكذلك إجمالي الأهداف والتمريرات الحاسمة هذا بالإضافة إلى التمريرات الحاسمة المتوقعة، الفرص الحقيقية المصنوعة، وكذلك بعض الحسابات الخاصة بالتسديدات واللمسات في منطقة جزاء المنافس.


المثير أن الثنائي هالاند ومحمد صلاح، لا يتواجد في قائمة الخمس الأوائل، لكنها تضم لاعبين من ليفربول ومانشستر يونايتد.

ويأتي الأوروجواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول على رأس القائمة بنسبة 78%، رغم تسجيله 10 أهداف فقط هذا الموسم.

وحل واتكينز في الوصافة بنسبة 76%، ليأتي راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد خلفه (75%) ثم رودريجو مونيز مهاجم فولهام (71%) وريتشارليسون مهاجم توتنهام (69%).

 

ويتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30، بينما يحل النجم المصري محمد صلاح ثالثا  في جدول الترتيب خلف واتكينز نجم أستون فيلا.

صلاح ليفربول هالاند

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