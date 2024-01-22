المستريح أونلاين.. خبير تكنولوجيا معلومات يحذر من تطبيق مراهنات

حذر محمود فرج خبير تكنولوجيا المعلومات، من تطبيق إلكتروني خاص بالمراهنات يدعى 60 win.

قال محمود فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هذه النوعية من التطبيقات نطلق عليها المستريح أون لاين ".

أضاف محمود فرج :" هذا التطبيق الحديث لا مصدر له ولا يوجد عنه أي معلومات عن الجهة التابع لها".

تابع محمود فرج :" التطبيق يقدم ألعاب ومراهنات محتملة الخسارة وهذا التطبيق يتم تنزيله عن طريق لينك ولا نعلم مصدر هذا اللينك والاضرار المحتملة بعد تنزيل هذا التطبيق".

اكمل محمود فرج:" يجب توعية الشباب بعدم تحميل هذا التطبيق لأنه تطبيق مراهنات يعرض اموالك للخسارة والنصب ".