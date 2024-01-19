خبير معلومات : ظهور 140 مليون وظيفة جديدة بسبب الذكاء الاصطناعي

اكد أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات أن الاله و الذكاء الاصطناعي لا يستطيع التغلب على صانعها، مؤكدا ان مصر ستكون من البلدان الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خصوصا في مجالات التحولات الرقمية.

وأوضح طارق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، أن التحول الرقمي ياخذ وقت كبيرا في البلاد، لان اي دولة تتحول رقميا وتتحول لرقمنة كاملة للمؤسسات والنيابات العامة والحكومات وغيره تتم في مراحل وخطوات كبيرة وتأهذ وقت أكبر.

وأضاف، أن مصر تسير على خطي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتسير على التحولات الرقمية بشكل صحيح جدا للوصول الى عدم اللجوء الى المعاملات الورقية عام ٢٠٣٠، فمصر ستكون من الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي فالذكاء الاصطناعي دخل في جميع المجالات مثل الطب والطعام والشراب والطرقات والتنظيم.

لا يوجد ما يتغلب على البشر



وكشف خبير تكنولوجيا المعلومات ان الذكاء الاصطناعي يساعد البشر في اعمالهم وسوف تستبدل وظائف، فهناك ١٤٠ مليون وظيفة جديدة سوف تخلق و بالتالي هناك ١٢٠ مليون وظيفة سوف تنتهي وسوف تبدل اماكن كبيرة بينها وبين الوظائف الاخري فلا يوجد ما يتغلب على البشر.