تعاني شللا دماغيا.. فتاة يابانية تبهر العالم بعزف بيانو

شهد الذكاء الاصطناعي تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، حتى أنه تم صناعة بيانو يعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المعاقين على العزف.





وذكرت تقارير إعلامية، أن العازفة اليابانية كيوا أوسامي التي تعاني شللًا دماغيًا والبالغة 24 عامًا تمكنت من العزف على البيانو الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بالضغط بالسبابة دون غيرها من أصابع يدها، لتصدح من هذه الآلة الموسيقية أنغام مقطوعة بيتهوفن "نشيد الفرح".

وتجدر الإشارة إلى أن أوسامي واحدةً من ثلاثة موسيقيات يابانيات من ذوات الإعاقة عزفن السيمفونية التاسعة لبيتهوفن مع "يوكوهاما سينفونيتا" في قاعة سانتوري في العاصمة اليابانية أحد أبرز مراكز الحفلات الموسيقية في طوكيو، مستخدمين بيانو يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويتولى هذا البيانو مساعدة العازفين من خلال تَتَبُّع نغمات المقطوعة وتعزيز أدائها بتحريك تلقائي للمفاتيح المطلوبة من دون أن يضغط عليها العازف نفسه.



وشكّلت أوسامي التي بدأت العزف على البيانو خلال دراستها الابتدائية مصدر إلهام لبرنامج الذكاء الاصطناعي، إذ أن تفانيها في التدرّب بإصبع واحدة دفع معلميها إلى التعاون مع شركة الموسيقى اليابانية العملاقة "ياماها