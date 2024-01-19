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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هبوط أرضي بوسط مدينة إسنا جنوب الأقصر

صدى البلد

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، هبوط أرضي تسبب فيه كسر ماسورة مياه عمومية بالشارع الرئيسي أمام مدرسة إسنا الثانوية الفندقية .

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وعلى الفور انتقلت الإجهزة التنفيذية والامنية وبالمعاينة تبين أنه تسبب كسر الماسورة، في إحداث هبوط أرضي بالشارع الرئيسي أمام مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، وادي الي تسرب كميات كبيرة من المياه داخل عدد من المحلات التجارية والمقاهي بأحد المولات المجاورة، وتم التعامل معها بمعرفة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي للكشف عن الكسر وجاري الإصلاح واتخاذ اللازم.

كما تم توجيه كافة الجهات المعنية بالإسراع فى الدفع بعربات شفط المياه وأعمال إصلاح الكسر والهبوط الأرضي وإعادة الشىء لأصله في إطار المحافظة على السيولة المرورية .

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الأقصر الاجهزة التنفيذية السيولة المرورية الشرب والصرف الصحى الشارع الرئيسي هبوط ارضي شركة مياه الشرب عربات شفط المياه كسر ماسورة مياه

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