هبوط أرضي بوسط مدينة إسنا جنوب الأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، هبوط أرضي تسبب فيه كسر ماسورة مياه عمومية بالشارع الرئيسي أمام مدرسة إسنا الثانوية الفندقية .

وعلى الفور انتقلت الإجهزة التنفيذية والامنية وبالمعاينة تبين أنه تسبب كسر الماسورة، في إحداث هبوط أرضي بالشارع الرئيسي أمام مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، وادي الي تسرب كميات كبيرة من المياه داخل عدد من المحلات التجارية والمقاهي بأحد المولات المجاورة، وتم التعامل معها بمعرفة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي للكشف عن الكسر وجاري الإصلاح واتخاذ اللازم.

كما تم توجيه كافة الجهات المعنية بالإسراع فى الدفع بعربات شفط المياه وأعمال إصلاح الكسر والهبوط الأرضي وإعادة الشىء لأصله في إطار المحافظة على السيولة المرورية .

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