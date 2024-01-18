محافظ الأقصر يستقبل المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

استقبل المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، على هامش استضافة محافظة الأقصر لفعاليات مؤتمر التنمية المستدامة فى دورته الرابعة الذى تنظمه جمعية الأورمان تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام" ، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.



ومن جانبه أشاد بدر بحفاوة استقبال محافظ الأقصر وأثنى على جهود الأقصر فى المحافظة على التنمية المستدامة، قائلا "نعرب عن خالص تقديرنا لفوز محافظة الأقصر للعام الثانى على التوالى بمركز متقدم على مستوى الجمهورية، حيث حصدت الأقصر المركز الثانى عن فئة المشروعات الناشئة بمشروع " المنظومة الذكية لترشيد مياه الشرب" فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، مؤكدا أن هذا المشروع احدث رواج كبير خلال عرضة بقمة المناخ cop 28 فى مدينة دبي ذلك كونة مشروع متعلق بالأمن المائي وفقر المياه متمنيا فوز المحافظة فى السنوات القادمة.



وأشادت مغيب بجهود المحافظة فى الالتزام بمبادئ وأهداف التنمية المستدامة مما يوفر ابعاد التنمية الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



وأوضح محافظ الأقصر أن لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دورا بارزا في تحقيق "رؤية مصر 2030" ، وكذا جهود الوزارة فى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وتستمر فعاليات المؤتمر الذى تنظمة جمعية الاورمان حتى يوم الأحد القادم .