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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد الفوز على سيمبا

صدى البلد

وصلت بعثة النادي الأهلي  إلى مطار القاهرة، بعد الفوز على سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة. 

وتقام مباراة إياب الأهلي  أمام بطل تنزانيا يوم 5 أبريل القادم في استاد القاهرة الدولي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على استاد القاهرة.. وأرقام قياسية جديدة لـ كولر

تعليق ناري من خالد طلعت على مباراة الأهلي وسيمبا

وواصل السويسري مارسيل كولر نتائجه المميزة مع الأهلي، في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني 1-0 في ذهاب ربع نهائي البطولة.

الأهلي تخطى سيمبا

وقاد كولر الأهلي لتخطي سيمبا، وهو الانتصار الأول للأحمر في تاريخه على الفريق التنزاني على أرضه ووسط جماهيره.

ويعد فوز الأهلي على سيمبا، المباراة الـ17 على التوالي لكولر في دوري الأبطال التي لا يخسر فيها منذ الخسارة أمام صن داونز 5-2 بالنسخة الماضية في دور المجموعات.

وخلال 17 مباراة متتالية دون هزيمة بدوري الأبطال، فاز الأهلي تحت قيادة كولر في 12 مواجهة وتعادل في 5 مناسبات.

وإجمالا خلال دوري أبطال أفريقيا، لعب الأهلي تحت قيادة كولر 23 مباراة، حقق الفوز  في 15 وتعادل في 6 مواجهات وخسر مباراتين.

 

 

 

الأهلى سيمبا مباراة بطل تنزانيا استاد القاهرة

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