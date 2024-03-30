عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من خالد طلعت على مباراة الأهلي وسيمبا

صدى البلد

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي مباراة الأهلي أمام سيمبا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد طلعت :"الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية.

- للمرة الأولى منذ عام 2005 أي منذ 19 عاما ، يحافظ الأهلي على سجله خاليا من الهزائم في أي بطولة أفريقية منذ بدايتها وحتى بعد مباراة الذهاب في ربع النهائي لللبطولة".

وأكمل:" للمرة الأولى في التاريخ منذ انطلاق بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1997 يصل الأهلي الى خوض مباراة الذهاب في ربع النهائي للبطولة وقد اهتزت شباكه بهدف وحيد فقط طوال البطولة على مدار 9 مباريات متتالية أي 810 دقيقة لعب ، وهو أفضل رقم لحراسة المرمى وخط دفاع الأهلي منذ انطلاق البطولة".

وأضاف:" مصطفى شوبير حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية في دوري أبطال أفريقيا (400 دقيقة لعب باحتساب الوقت بدل الضائع) منهم 3 مباريات خارج الأرض".

واختتم طلعت الاهلي يحقق أول فوز لأي فريق مصري على سيمبا التنزاني على ملعبه على مدار التاريخ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

رقم خرافي| تعرف على حجم ثروة محمد صلاح.. وهذه قائمة أغنى لاعبي العالم

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

التفاصيل الكاملة لوقوع هزة أرضية في مصر.. هل شعرت بالزلزال؟

ترشيحاتنا

بولندا: حقبة جديدة من الحرب في أوروبا بدأت ويجب تشكيل دفاع مشترك

ماجدة خير الله: سلمي أبو ضيف موفقة في أعلى نسبة مشاهدة lخاص

500 ألف جنيه غرامة .. صدمة للمتلاعبين فى أسعار الذهب

صلاة التهجد.. متى تبدأ في مصر وأفضل طريقة لأدائها

التوازن والتعاون الأبرز.. نصائح تجعلك الأولى والأخيرة فى عين زوجك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون زجاج خلفي .. شاهد أحدث سيارة تثير الجدل

بعد تغيير شعارها.. شاهد لامبورجيني تظهر بشكل جديد

فطارك عندنا.. طريقة عمل طاجن السمك الفيليه بالفريك وشيش طاووق وسمبوسك

ضربة للاقتصاد.. إغلاق أعلى ميناء للسيارات في أمريكا

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ