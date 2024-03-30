تعليق ناري من خالد طلعت على مباراة الأهلي وسيمبا

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي مباراة الأهلي أمام سيمبا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد طلعت :"الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية.

- للمرة الأولى منذ عام 2005 أي منذ 19 عاما ، يحافظ الأهلي على سجله خاليا من الهزائم في أي بطولة أفريقية منذ بدايتها وحتى بعد مباراة الذهاب في ربع النهائي لللبطولة".

وأكمل:" للمرة الأولى في التاريخ منذ انطلاق بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1997 يصل الأهلي الى خوض مباراة الذهاب في ربع النهائي للبطولة وقد اهتزت شباكه بهدف وحيد فقط طوال البطولة على مدار 9 مباريات متتالية أي 810 دقيقة لعب ، وهو أفضل رقم لحراسة المرمى وخط دفاع الأهلي منذ انطلاق البطولة".

وأضاف:" مصطفى شوبير حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية في دوري أبطال أفريقيا (400 دقيقة لعب باحتساب الوقت بدل الضائع) منهم 3 مباريات خارج الأرض".

واختتم طلعت الاهلي يحقق أول فوز لأي فريق مصري على سيمبا التنزاني على ملعبه على مدار التاريخ.