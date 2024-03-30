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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على استاد القاهرة.. وأرقام قياسية جديدة لـ كولر

الأهلي
الأهلي

بعد فوزه في مباراة الذهاب.. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتقام مباراة الإياب أمام بطل تنزانيا يوم 5 أبريل القادم في إستاد القاهرة الدولي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وواصل السويسري مارسيل كولر نتائجه المميزة مع الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني 1-0 في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وقاد كولر الأهلي لتخطي سيمبا، وهو الانتصار الأول للأحمر في تاريخه على الفريق التنزاني على أرضه ووسط جماهيره.

ويعد الفوز على سيمبا، المباراة الـ17 على التوالي لكولر في دوري الأبطال التي لا يخسر فيها منذ الخسارة أمام صن داونز 5-2 بالنسخة الماضية في دور المجموعات.


وخلال 17 مباراة متتالية دون هزيمة بدوري الأبطال، فاز الأهلي تحت قيادة كولر في 12 مواجهة وتعادل في 5 مناسبات.

وإجمالا خلال دوري أبطال إفريقيا، لعب الأهلي تحت قيادة كولر 23 مباراة حقق الفوز  في 15 وتعادل في 6 مواجهات وخسر مباراتين.

 

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