متصدقوش.. أحمد حلمي يتبرأ من قصة تطبيق الكسب المالي : ذكاء اصطناعي

كشف الفنان أحمد حلمي حقيقة تسويقه لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تهدف للربح المادي، تعليقا على إحدى التقارير التلفزيونية.

ونشر أحمد حلمي حقيقة هذا المشروع عن طريق فيديو يوضح أنه تم استغلال صورته على حديث مفبرك بالذكاء الاصطناعي وأنه لا علاقة له بهذا الأمر.

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ونشر أحمد حلمي فيديو له عبر تطبيق انستجرام يحذر فيه من النصب باسمه موجها رسالة للجمهور:" متصدقوش يا جماعة.. اكتشفت ان في ناس كتير فاكرة الموضوع بجد".

يذكر أن حلمى بدأ جلسات عمل مبدئية مع صناع فيلمه الجديد "لسه حتة" وهو اسم مبدئي للعمل الجديد، المقرر أن يطرح في دور العرض فى عيد الأضحى كموعد مبدئي، من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى، حيث استقر حلمى على فكرة الفيلم التي تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعى، كما سيتم الاعلان عن بطلة الفيلم خلال القترة المقبلة.

من جانب آخر، تحدثت الفنانة منى زكي عن حبها لـ أحمد حلمي خلال حلولها ضيفة على بودكاستBigTime.

قالت:" انا وأحمد حلمي بنبوس بعض يوميا، والعلاقات الزوجية بعد ٢٠ سنة رائعة وأحمد أحسن راجل في حياتي بعد والدي.