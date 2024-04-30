القبض على عشرات الأشخاص باحتجاجات حرم جامعة تكساس في أوستن

القي القبض على عشرات الأشخاص الاثنين في احتجاج في حرم جامعة تكساس في أوستن، وفقًا لمعسكر الدفاع عن فلسطين التابع للجامعة، الذي زعم أيضًا أن الضباط استخدموا القوة لاعتقال الأشخاص.

تم تشكيل المعسكر في South Mall Lawn بالجامعة حوالي الساعة 12:30 ظهرًا. CT، وبعد حوالي ساعة، رد ضباط من إدارة السلامة العامة في تكساس وإدارة شرطة أوستن وشرطة الحرم الجامعي وهم يرتدون معدات مكافحة الشغب، حسبما جاء في بيان صحفي صادر عن المنظمين.

وجاء في البيان الصحفي: 'تم القبض على حوالي 40 شخصًا، مع وجود تقارير عن استخدام الشرطة الانفجارات الضوئية والصولجان والذخائر الكيميائية الأخرى أثناء الاعتقالات'.

وقال بريان ديفيس، المدير الأول للقضايا واتصالات الأزمات في الجامعة، إن الجامعة تعمل على جمع المعلومات، بما في ذلك عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم، لإصدار بيان صحفي في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وقالت كريستين دارك، المتحدثة باسم مكتب عمدة مقاطعة ترافيس، لشبكة CNN، إن مكتب عمدة مقاطعة ترافيس لن يكون لديه العدد الإجمالي للاعتقالات حتى صباح الثلاثاء.

تواصلت CNN مع إدارة السلامة العامة للتعليق.

'إننا نطالب بأن تنسحب UT من دولة إسرائيل الصهيونية ومن جميع المؤسسات والشركات التي تمكن الإبادة الجماعية الحالية في غزة ... نطالب باستقالة الرئيس (جاي) هارتزل لإعطائه الضوء الأخضر للقمع العسكري للمتظاهرين الطلاب السلميين على أراضيهم'. قالت لينا نصر، من حركة الشباب الفلسطيني، في البيان الصحفي: “حرمنا الجامعي الخاص.