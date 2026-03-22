قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد
الصحة: أكثر من 13 ألف طلب للرعايات والحضانات وأكياس الدم عبر الخط الساخن خلال إجازة العيد
الرئيس السيسي يستعرض نتائج جولته الخليجية في اتصال مع عاهل الأردن ويشددان على رفض العدوان على الدول الشقيقة
إسرائيل تصعّد في السويداء.. دمشق تواجه استفزازات لجرها إلى الحرب
صدمة في بريطانيا.. إسرائيل تحذر: صواريخ إيران باتت قادرة على ضرب لندن
رفض يدفعله فلوس.. القبض على سايس تعدى على مواطن بالضرب فى الإسماعيلية
الصحة: توافر تطعيمات التيتانوس مجاناً بالوحدات الصحية ومراكز الرعاية
رأسية أراوخو تمنح برشلونة التقدم أمام رايو فاليكانو في الشوط الأول "فيديو"
الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. ومجموعة السبع تدعو للوقف الفوري للهجمات الإيرانية.. أخبار التوك شو
الأردن يدين اعتداءات المستوطنين ويحمل إسرائيل المسؤولية ويحذر من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية
تصعيد بجنوب لبنان.. إخلاء في محيط جسر القاسمية بعد تهديدات إسرائيلية
طهران: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة عام كامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيوكاسل يتقدم على سندرلاند بهدف جوردون في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

محمد سمير

أنهى نيوكاسل يونايتد الشوط الأول متقدمًا على سندرلاند بنتيجة 1-0، في المواجهة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف التقدم لصالح نيوكاسل عن طريق أنتوني جوردون، الذي نجح في هز الشباك بعد أداء هجومي مميز من أصحاب الأرض، ليمنح فريقه الأفضلية في شوط أول اتسم بالندية والإثارة.

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية لنيوكاسل، الذي فرض أسلوبه الهجومي منذ الدقائق الأولى، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور في الضغط على دفاعات سندرلاند.

ونجح لاعبو نيوكاسل في تهديد مرمى المنافس في أكثر من مناسبة، حتى جاءت اللقطة الحاسمة التي ترجمها جوردون إلى هدف التقدم، وسط تفاعل جماهيري كبير في مدرجات ملعب سانت جيمس بارك.

محاولات سندرلاند للعودة

في المقابل، حاول سندرلاند امتصاص حماس أصحاب الأرض والاعتماد على الهجمات المرتدة، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن الفريق، ليكتفي ببعض المحاولات غير المكتملة أمام مرمى نيوكاسل.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني إثارة أكبر، في ظل سعي نيوكاسل لتعزيز تقدمه وحسم اللقاء، مقابل رغبة سندرلاند في العودة سريعًا وتعديل النتيجة في ديربي لا يعترف بالتوقعات.

ويظل كل شيء واردًا في النصف الثاني من المباراة، خاصة مع الطابع الخاص لمواجهات الديربي، التي غالبًا ما تشهد تقلبات كبيرة حتى اللحظات الأخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

