نيوكاسل يتقدم على سندرلاند بهدف جوردون في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

أنهى نيوكاسل يونايتد الشوط الأول متقدمًا على سندرلاند بنتيجة 1-0، في المواجهة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف التقدم لصالح نيوكاسل عن طريق أنتوني جوردون، الذي نجح في هز الشباك بعد أداء هجومي مميز من أصحاب الأرض، ليمنح فريقه الأفضلية في شوط أول اتسم بالندية والإثارة.

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية لنيوكاسل، الذي فرض أسلوبه الهجومي منذ الدقائق الأولى، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور في الضغط على دفاعات سندرلاند.

ونجح لاعبو نيوكاسل في تهديد مرمى المنافس في أكثر من مناسبة، حتى جاءت اللقطة الحاسمة التي ترجمها جوردون إلى هدف التقدم، وسط تفاعل جماهيري كبير في مدرجات ملعب سانت جيمس بارك.

محاولات سندرلاند للعودة

في المقابل، حاول سندرلاند امتصاص حماس أصحاب الأرض والاعتماد على الهجمات المرتدة، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن الفريق، ليكتفي ببعض المحاولات غير المكتملة أمام مرمى نيوكاسل.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني إثارة أكبر، في ظل سعي نيوكاسل لتعزيز تقدمه وحسم اللقاء، مقابل رغبة سندرلاند في العودة سريعًا وتعديل النتيجة في ديربي لا يعترف بالتوقعات.

ويظل كل شيء واردًا في النصف الثاني من المباراة، خاصة مع الطابع الخاص لمواجهات الديربي، التي غالبًا ما تشهد تقلبات كبيرة حتى اللحظات الأخيرة