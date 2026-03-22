تشكيل سندرلاند أمام نيوكاسل يونايتد في ديربي الدوري الإنجليزي

محمد سمير

أعلن الجهاز الفني لفريق سندرلاند التشكيل الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في ديربي تاين وير، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء مرتقب يجمع الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك.

تشكيل سندرلاند الأساسي

وجاء تشكيل سندرلاند كالتالي:
حراسة المرمى: ميلكر إلبورج
خط الدفاع: لوتشاريل جيرترويدا – لوك أونين – عمر ألديريت – تراي هيوم
خط الوسط: جرانيت تشاكا – نوح صديقي – حبيب ديارا
خط الهجوم: كريس ريج – شمسدين طالبي – بريان بروبي

وشهد التشكيل تغييرًا وحيدًا في الخط الخلفي، حيث دفع الجهاز الفني بالمدافع لوك أونين بدلًا من دان بالارد، الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة الماضية أمام برايتون.

ويعاني سندرلاند من عدة غيابات مؤثرة قبل مواجهة الديربي، حيث يغيب الحارس روبن روفس بسبب الإصابة في الفخذ، إلى جانب دان بالارد، فضلًا عن غياب عدد من اللاعبين في الخط الأمامي، أبرزهم رومين موندل، برتراند تراوري، نيلسون أنجولو، وجوسلين تا بي.

كما تواجد الثنائي نوردي موكييلي وإنزو لو في على مقاعد البدلاء، رغم معاناتهما من إصابات عضلية مختلفة، ما يعكس رغبة الجهاز الفني في الاستفادة منهما حال الحاجة خلال اللقاء.

ويدخل سندرلاند المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية، مستفيدًا من تفوقه في لقاء الدور الأول، حيث يسعى لتأكيد أفضليته هذا الموسم أمام نيوكاسل، وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين، في ظل التقارب في النقاط، ورغبة كل طرف في حسم ديربي يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا داخل الدوري الإنجليزي الممتاز

سندرلاند نيوكاسل يونايتد ديربي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي تشكيل سندرلاند ديربي تاين وير

