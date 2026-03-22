تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام سندرلاند في ديربي تاين وير بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، بقيادة المدرب إيدي هاو، التشكيل الرسمي لمواجهة سندرلاند، في اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-2026.

وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك، في ديربي “تاين وير” الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، نظرًا للتاريخ الطويل بين الفريقين والصراع التقليدي بينهما.

تشكيل نيوكاسل

وجاء تشكيل نيوكاسل اليوم ضد سندرلاند كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: كيران تريبير - سيفين بوتمان - دان برن - لويس هال.

الوسط: بولينتون - جاكوب رامسي - انطوني إيلانجا.

الهجوم: نيكلاس شيمديت - أنتوني جوردون - هارفي بارنز.

يدخل نيوكاسل المواجهة وهو في وضع متقارب مع منافسه، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 42 نقطة من 30 مباراة، بينما يأتي سندرلاند في المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة، ما يزيد من أهمية اللقاء في صراع تحسين المراكز.

يسعى نيوكاسل لتحقيق الفوز واستعادة التوازن، خاصة بعد الخروج القاسي من دوري أبطال أوروبا، وهو ما وضع الفريق تحت ضغط نفسي كبير قبل مواجهة الديربي.

وكان الفريق قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على تشيلسي، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة اليوم، في ظل رغبة الجهاز الفني في استغلال عاملي الأرض والجمهور.

ويغيب عن نيوكاسل بعض العناصر المؤثرة بسبب الإصابة، على رأسهم البرازيلي برونو جيمارايش، إلى جانب فابيان شار، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة ساندرو تونالي.

على الجانب الآخر، يدخل سندرلاند المباراة بطموح تحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام نيوكاسل هذا الموسم، بعدما حسم مواجهة الدور الأول لصالحه.

ويعتمد الفريق على التنظيم الدفاعي القوي، رغم معاناته هجوميًا في الفترة الأخيرة، حيث يسعى للخروج بنتيجة إيجابية تدعم موقفه في جدول الترتيب.

تمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا للفريقين، في ظل التقارب الكبير في النقاط، إلى جانب الرغبة المشتركة في فرض الهيمنة في ديربي يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة إثارة كبيرة داخل المستطيل الأخضر، في ظل سعي كل فريق لحسم المواجهة لصالحه وتعزيز موقعه في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز