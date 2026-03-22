610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر
وزارة الخارجية: أوضاع المصريين في الخليج والمشرق مطمئنة والعودة إلى مصر مستمرة
أولى جلسات محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي وآخرين بالسرقة.. في هذا الموعد
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مراكز أمنية وعسكرية إسرائيلية في تل أبيب وبتاح تكفا وحولون
وزير الري: السيطرة على سيول سانت كاترين بسدود وبحيرات جبلية ومتابعة 24 ساعة
بسعر لن تصدقه إليك أفضل حاسوب محمول في الأسواق في 2026
نتنياهو: لقد حان الوقت لرؤية قادة الدول الأخرى ينضمون إلينا في الحرب
محافظ أسوان يوجه بتطبيق هوية بصرية جديدة لسيارات السيرفيس بخطوط محددة وألوان واضحة
معبر رفح يشهد وصول دفعات من الجرحى الفلسطينيين واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية
مأساة دمياط.. 5 أطفال يفقدون حياتهم وساندي بين الحياة والموت بعد انقلاب عربة كارو بالمصرف
التصرح بدفن جثة شاب سقط من الطابق السابع بالمقطم
تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام سندرلاند في ديربي تاين وير بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، بقيادة المدرب إيدي هاو، التشكيل الرسمي لمواجهة سندرلاند، في اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-2026.

وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك، في ديربي “تاين وير” الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، نظرًا للتاريخ الطويل بين الفريقين والصراع التقليدي بينهما.

تشكيل نيوكاسل 

وجاء تشكيل نيوكاسل اليوم ضد سندرلاند كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: كيران تريبير - سيفين بوتمان - دان برن - لويس هال.

الوسط: بولينتون - جاكوب رامسي - انطوني إيلانجا.

الهجوم: نيكلاس شيمديت - أنتوني جوردون - هارفي بارنز.

يدخل نيوكاسل المواجهة وهو في وضع متقارب مع منافسه، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 42 نقطة من 30 مباراة، بينما يأتي سندرلاند في المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة، ما يزيد من أهمية اللقاء في صراع تحسين المراكز.

يسعى نيوكاسل لتحقيق الفوز واستعادة التوازن، خاصة بعد الخروج القاسي من دوري أبطال أوروبا، وهو ما وضع الفريق تحت ضغط نفسي كبير قبل مواجهة الديربي.

وكان الفريق قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على تشيلسي، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة اليوم، في ظل رغبة الجهاز الفني في استغلال عاملي الأرض والجمهور.

ويغيب عن نيوكاسل بعض العناصر المؤثرة بسبب الإصابة، على رأسهم البرازيلي برونو جيمارايش، إلى جانب فابيان شار، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة ساندرو تونالي.

على الجانب الآخر، يدخل سندرلاند المباراة بطموح تحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام نيوكاسل هذا الموسم، بعدما حسم مواجهة الدور الأول لصالحه.

ويعتمد الفريق على التنظيم الدفاعي القوي، رغم معاناته هجوميًا في الفترة الأخيرة، حيث يسعى للخروج بنتيجة إيجابية تدعم موقفه في جدول الترتيب.

تمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا للفريقين، في ظل التقارب الكبير في النقاط، إلى جانب الرغبة المشتركة في فرض الهيمنة في ديربي يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة إثارة كبيرة داخل المستطيل الأخضر، في ظل سعي كل فريق لحسم المواجهة لصالحه وتعزيز موقعه في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

الخطيب وتوروب

«توروب» يُهدّد خزينة الأهلي.. الشرط الجزائي قد يصل لـ 150 مليون جنيه لفسخ تعاقده | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

مفيش فايدة .. مهيب عبد الهادي يُهاجم إدارة الأهلي بعد الخروج الإفريقي

توروب

وفقًا للعقد المُبرم.. خصم شهر من راتب «توروب» والجهاز المعاون له بعد خسارة الأهلي دوري الأبطال

ترشيحاتنا

الاقتصاد في استعمال الماء علامة على شكر نعم الله

الأزهر للفتوى: الاقتصاد في استعمال الماء علامة على شكر نعم الله

ما أفضل وقت لصيام الست من شوال

ما أفضل وقت لصيام الست من شوال؟.. الإفتاء تجيب

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: ما يدعيه البعض من تشيّع لبعض علماء الأزهر كذب وافتراء

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد