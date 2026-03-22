الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل آرسنال ضد مانشستر سيتي المتوقع في قمة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

آرسنال ضد مانشستر سيتي
آرسنال ضد مانشستر سيتي
عبدالله هشام

يستضيف ملعب "ويمبلي" مساء اليوم نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بين آرسنال مع مانشستر سيتي.

ويدخل الفريقان النهائي بطموحات كبيرة، حيث يسعى كل منهما لافتتاح سجل البطولات هذا الموسم، في لقاء يعكس حجم الجودة الفنية والنجوم داخل المستطيل الأخضر، ويعد اختبارًا حقيقيًا لقوة المنافسة في الكرة الإنجليزية.

موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي

وتقام مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وتحمل في طياتها صراعًا قويًا على أول ألقاب الموسم المحلي.

ويخوض مانشستر سيتي المباراة تحت قيادة بيب جوارديولا، واضعًا نصب عينيه تعويض خيبة الخروج من دوري أبطال أوروبا، إلى جانب تذبذب نتائجه المحلية، ما يجعل النهائي فرصة مثالية لاستعادة التوازن وإنقاذ موسمه، خاصة مع تزايد الجدل حول مستقبل مدربه.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع 

 حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - جون ستونز - ريان آيت نوري.

خط الوسط: برناردو سيلفا – رودري - نيكو أوريلي.

في خط الهجوم: ريان شرقي - إيرلينج هالاند - سمينيو.

يعيش آرسنال فترة مميزة بقيادة ميكيل أرتيتا، حيث يتصدر جدول الدوري الإنجليزي ويقدم مستويات مستقرة، ويأمل في تتويج هذا التفوق بلقب يعزز من ثقة الفريق ويؤكد تطوره في السنوات الأخيرة.

تشكيل آرسنال المتوقع

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: بين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - بييرو هينكابي.

الوسط: مارتن زوبيميندي - ديكلان رايس - إيبيريشي إيزي.

الهجوم: لياندرو تروسارد - بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيرس.

وكان طريق الفريقين إلى النهائي مليئًا بالتحديات، إذ تجاوز آرسنال عقبة تشيلسي بنتيجة إجمالية (4-2)، بينما تأهل مانشستر سيتي بعد فوز كبير على نيوكاسل يونايتد بنتيجة (5-1)، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

