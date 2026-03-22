الاتحاد العُماني يعين السكتيوي خلفًا لكيروش بعد إنهاء التعاقد بالتراضي

أجرى الاتحاد العُماني لكرة القدم تغييرًا على الجهاز الفني للمنتخب الأول، بإسناد المهمة إلى المدرب المغربي طارق السكتيوي، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي قرر عدم استكمال مهمته خلال الفترة المقبلة.

وأشار الاتحاد في بيان رسمي إلى أن إنهاء العلاقة التعاقدية مع كيروش جاء بشكل ودي بين الطرفين، في وقت تم الاتفاق فيه مع السكتيوي لقيادة المرحلة القادمة.

ويأتي رحيل المدرب البرتغالي في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة، على خلفية التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما انعكس على الأجواء العامة وأثر على سير الفعاليات الرياضية.

ورغم أن عقد كيروش كان من المقرر أن يستمر حتى نهاية يوليو، فإنه أنهى مشواره مبكرًا بعد فترة لم تتجاوز ثمانية أشهر منذ توليه المسؤولية في منتصف العام الماضي.

وخلال قيادته، خاض المنتخب العُماني 11 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات، وتعادل في 5 مواجهات، مقابل 3 هزائم، كما خرج من كأس العرب من الدور الأول بعد أن اكتفى بجمع 4 نقاط.