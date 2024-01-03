مصطفى الفقي: ما بين مصر وإسرائيل عملية «سلام بارد».. وجميع محاولات التطبيع «فاشلة»|فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن ما بين مصر وإسرائيل يعتبر عملية "سلام بارد"، وجميع محاولات التطبيع بين الطرفين كانت “فاشلة”.

مصطفى الفقي: العلاقات المصرية الإسرائيلية هي عامود السلام في الشرق الأوسط

وأضاف مصطفى الفقي خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر المذاع عبر فضائية "mbc masr" أن اتفاقية السلام حمت إسرائيل من كثير من التصرفات التي من الممكن أن تؤثر عليها بالسلب، مشيراً إلى ان مصر كانت حريصة على أن تكون حدود إسرائيل مؤمنة.

وأكد مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن العلاقات المصرية الإسرائيلية هي عامود السلام في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن إضعاف مصر هو الجائزة الكبرى لإسرائيل.



وأشار مصطفى الفقي إلى أن الخطاب السياسي الإسرائيلي يحمل نغمة الكراهية والتحريض ضد مصر، مؤكداً أن حديث نتنياهو عن إدارة إسرائيلية لمحور فيلادلفيا يعتبر تصريحًا استفزازيًا.

