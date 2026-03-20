خادم الحرمين الشريفين: نسأل الله أن يديم علينا أمننا واستقرارنا وأن يحفظ أبطالنا

غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على كنصة تويتر بمناسبة عيد الفطر المبارك قائلا " ‏نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بإتمام صيام شهر رمضان المبارك وقيامه.

وأضاف : ونسأل الله أن يديم علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ أبطالنا البواسل على الثغور والحدود في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية.

وختم قائلا : ‏وكل عام وأنتم بخير، وبلادنا في عز ورفعة.

أدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام بمكة المكرمة، مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

ووفق الإعلام السعودي؛ أدى الصلاة أيضا كلا من الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن طلال بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن طلال بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.



وشارك في أداء الصلاة أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع في رحاب المسجد الحرام