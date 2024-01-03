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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى الفقي: الخطاب السياسي الإسرائيلي يحمل نغمة الكراهية والتحريض ضد مصر| فيديو

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن الخطاب السياسي الإسرائيلي يحمل نغمة الكراهية والتحريض ضد مصر، مؤكداً أن حديث نتنياهو عن إدارة إسرائيلية لمحور فيلادلفيا يعتبر تصريح إستفزازي.

مصطفى الفقي:العلاقات المصرية الإسرائيلية هي عامود السلام في الشرق الأوسط


وأضاف مصطفى الفقي خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر المذاع عبر فضائية "mbc masr" أن العلاقات المصرية الإسرائيلية هي عامود السلام في الشرق الأوسط،  لافتاً إلى أن إشتعال الحرب يأتي من الأحتكاك المباشر بين الجيران.


وأشار مصطفى الفقي المفكر السياسي إلى، أن انهيار جدار السلام بين مصر و إسرائيل و إنهيار إتفاقية السلام سيؤدي ذلك لوضع خطير للغاية.

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