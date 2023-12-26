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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى الفقي: الفلسطينيون تركوا بصمة قوية على وجه إسرائيل

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي

قال د.مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الشعب الفلسطيني ترك بصمة قوية على وجه الكيان الإسرائيلي لم تكن موجودة من قبل، ويجب على الإسرائيليين معرفة أن أي حل تتوسط فيه القاهرة لن يكون على حساب مصر تحت أي ظرف من الظروف. 

حديث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن الوقت الحالي أصبح هناك أكثر من قوى غير عربية في الشرق الأوسط مثل إيران وأمريكا وما إلى ذلك، ولكن يجب العمل على توحيد الجهود تجاه هدف ما. 

وتابع مصطفى الفقي، أن إسرائيل مازالت تراهن على التعامل المختلف مع القوى العربية، لأن العرب لم يحسموا أمرهم حتى الآن تجاه مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي، وما حدث خلال الأيام الماضية يؤكد أن الأمر أصبح قضية وجود تمس بعض الدول العربية. 

واستكمل أن تفريغ القضية الفلسطينية من عناصرها الأساسية أمر مرفوض بشكل قاطع، وفكرة تهجير الفلسطينيين غير مقبولة. 

مصطفى الفقي الشعب الفلسطيني برنامج يحدث في مصر شريف عامر إسرائيل

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