عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب: تحية تقدير وإكبار واجبة لرجال الشرطة.. والتاريخ سيذكر دوركم الوطني المشرف

إبراهيم المصري وكيل
إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

هنأ اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للشرطة، وقيادات وزارة الداخلية ضباطا وأفرادا وجميع القطاعات المختلفة، بمناسبة عيد الشرطة الـ 72.

وأكد المصري أن الشرطة المصرية تعيش أزهى عصور التقدم والتطور، وتعيش صحوة أمنية غير مسبوقة برهنت عليها نتائج  الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها الداخلية لتأمين البلاد على جميع المحاور الأمنية والجنائية والتنموية.

وتقدم وكيل دفاع النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الأربعاء، بتحية تقدير وإكبار واجبة لرجال الشرطة عيون مصر الساهرة الذين يصلون  الليل بالنهار من أجل حماية الوطن.

وقال إن التاريخ لم ولن ينسى دور الشرطة التاريخي الوطنى المشرف على مر العصور  في التصدي للإرهاب، وكيف استقبلوا رصاصات الإرهاب الغادر في صدورهم لحماية المصريين وتأمين الجبهة الداخلية، وكانت إرادتهم هي الصخرة التي تحطم عليها الإرهاب والمجرمون.

وأضاف إبراهيم المصري أن كل ما تحقق من إنجازات يؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية الوطنية التي أقرها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باستحداث أحدث النظم الإدارية والقتالية والتدريبية التي مكنت الشرطة من أن تحلق عالياً لحماية الجبهة الداخلية.

وأوضح وكيل دفاع النواب أن جميع قطاعات وإدارات وزارة الداخلية حققت طفرات غير مسبوقة في مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب، وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني رأس الحربة، الذي حمى الوطن في أحلك الظروف بضرباته الاستباقية لكل معاقل الإرهاب والجريمة، وكذلك قطاع الأمن العام والأموال العامة وجميع القطاعات والإدارات التي وصلت لمستويات عالمية.

وتقدم المصري بالشكر والعرفان لدماء أبطال الشرطة البواسل الذين بذلوا أرواحهم من أجل أن ينعم أبناء الشعب المصري بالأمن.

وزير الداخلية المجلس الأعلى للشرطة الشرطة المصرية اللواء إبراهيم المصري الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

ترشيحاتنا

اتحاد أمهات مصر يقدم مقترحاته لتطوير الثانوية العامة

بيان عاجل للخارجية الفلسطينية بشأن مرور 110 أيام من الحرب على غزة

بآيات من القرآن الكريم.. بدء الاحتفال بالذكري الـ72 لعيد الشرطة

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

يتجاوز كل ما سبق.. «أوتشا»: عدد شهداء الضفة خطير.. الأكبر منذ عام 2005

صورة تذكارية.. السيسي يتوسط رجال الشرطة احتفالا بعيدهم الـ72| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرح ورقص وغناء.. انتهاء تصوير وبينا ميعاد 2

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

فيديو

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

مي فخري بـ لوك جديد.. قصص وحكايات الفنانات قبل وبعد الحجاب

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ