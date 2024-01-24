دفاع النواب: تحية تقدير وإكبار واجبة لرجال الشرطة.. والتاريخ سيذكر دوركم الوطني المشرف

هنأ اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للشرطة، وقيادات وزارة الداخلية ضباطا وأفرادا وجميع القطاعات المختلفة، بمناسبة عيد الشرطة الـ 72.

وأكد المصري أن الشرطة المصرية تعيش أزهى عصور التقدم والتطور، وتعيش صحوة أمنية غير مسبوقة برهنت عليها نتائج الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها الداخلية لتأمين البلاد على جميع المحاور الأمنية والجنائية والتنموية.

وتقدم وكيل دفاع النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الأربعاء، بتحية تقدير وإكبار واجبة لرجال الشرطة عيون مصر الساهرة الذين يصلون الليل بالنهار من أجل حماية الوطن.

وقال إن التاريخ لم ولن ينسى دور الشرطة التاريخي الوطنى المشرف على مر العصور في التصدي للإرهاب، وكيف استقبلوا رصاصات الإرهاب الغادر في صدورهم لحماية المصريين وتأمين الجبهة الداخلية، وكانت إرادتهم هي الصخرة التي تحطم عليها الإرهاب والمجرمون.

وأضاف إبراهيم المصري أن كل ما تحقق من إنجازات يؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية الوطنية التي أقرها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باستحداث أحدث النظم الإدارية والقتالية والتدريبية التي مكنت الشرطة من أن تحلق عالياً لحماية الجبهة الداخلية.

وأوضح وكيل دفاع النواب أن جميع قطاعات وإدارات وزارة الداخلية حققت طفرات غير مسبوقة في مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب، وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني رأس الحربة، الذي حمى الوطن في أحلك الظروف بضرباته الاستباقية لكل معاقل الإرهاب والجريمة، وكذلك قطاع الأمن العام والأموال العامة وجميع القطاعات والإدارات التي وصلت لمستويات عالمية.

وتقدم المصري بالشكر والعرفان لدماء أبطال الشرطة البواسل الذين بذلوا أرواحهم من أجل أن ينعم أبناء الشعب المصري بالأمن.