"ألزهايمر لص الذاكرة".. أحدث إصدار علمي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

صدر حديثا كتاب "ألزهايمر لص الذاكرة.. بين الوقاية والتعايش" للكاتبة الصحفية هبة حسين رئيس القسم العلمي ومدير تحريرصحيفة أخبار اليوم .



يرصد الكتاب عبر 17 فصلا بأسلوب علمى مبسط المخاوف التي تسيطر على الكثيرين من شبح الإصابة بألزهايمر وسبل الوقاية منه، وكيفية التعايش معه والدور الخطير الذي يؤديه مقدمو الرعاية في تهيئة بيئة أفضل لمرضى ألزهايمر للحد من تطوره من خلال أحدث الدراسات العلمية وخبرات كبار الأطباء المتخصصين. كما يتضمن حالات عدة رصدتها الكاتبة لتعامل أهل المريض معه، والأخطاء التي يقع فيها مقدم الرعاية وقد تؤدي لتفاقم حالة المريض.

يعد الكتاب إضافة مهمة للمكتبة العربية في تناول هذا المرض الخطير الذي يكتسب كل يوم أرضا جديدة بضحايا تجاوز عددهم 55 مليون شخص حول العالم حتى اليوم.

صدر للمؤلفة من قبل عدة كتب من بينها "رحلة آلي العالم الآخر"، "أغرب من الخيال"، "طفلك وإحترام ذاته"، "رسائل من عالم مجهول".

وحصلت على جائزة دبي للصحافة العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا. كما حازت جائزة منظمة الصحة العالمية للصحفيين العلميين.

يعرض الكتاب بجناحى مؤسسة أخبار اليوم ودار المعارف صالة 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.